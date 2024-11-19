Напротив полпредства УрФО вновь прошёл пикет против мусорного полигона под Сысертью





сказала пикетчица. «В области и в окрестностях Екатеринбурга очень много заброшенных промышленных участков, карьеров, шахт, военных полигонов – и при желании можно было найти более подходящий участок, чем сельхозземли в экологически чистом районе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Напротив резиденции полпреда президента в УрФО сегодня снова прошёл одиночный пикет против мусорного полигона под Сысертью.На этот раз с плакатом стояла вышла, представившаяся жительницей Екатеринбурга и жительницей Сысертского района. Она обратилась к новому полпреду Артёму Жоге с просьбой обратить внимание на проблемы мусорного полигона, который, по её словам, будет крупнейшим не только в России, но и в Европе.