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Напротив полпредства УрФО вновь прошёл пикет против мусорного полигона под Сысертью
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Напротив резиденции полпреда президента в УрФО сегодня снова прошёл одиночный пикет против мусорного полигона под Сысертью.
На этот раз с плакатом стояла вышла, представившаяся жительницей Екатеринбурга и жительницей Сысертского района. Она обратилась к новому полпреду Артёму Жоге с просьбой обратить внимание на проблемы мусорного полигона, который, по её словам, будет крупнейшим не только в России, но и в Европе.
На этот раз с плакатом стояла вышла, представившаяся жительницей Екатеринбурга и жительницей Сысертского района. Она обратилась к новому полпреду Артёму Жоге с просьбой обратить внимание на проблемы мусорного полигона, который, по её словам, будет крупнейшим не только в России, но и в Европе.
«В области и в окрестностях Екатеринбурга очень много заброшенных промышленных участков, карьеров, шахт, военных полигонов – и при желании можно было найти более подходящий участок, чем сельхозземли в экологически чистом районе»,
– сказала пикетчица.
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