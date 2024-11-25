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СК проверяет школу в Артёмовском городском округе после избиения семиклассника
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В 16-й школе посёлка Сосновый бор в Артёмовском городском округе Свердловской области семиклассника избил его некогда близкий друг из восьмого класса. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете.
Об избиении юноши рассказали в телеграм-канале «Четвёртого канала». Раньше мальчики хорошо общались, но в какой-то момент они перестали ладить и один из подростков избил другого. По данным ресурса, восьмиклассник, о котором идёт речь, и раньше избивал других учеников. Однажды помог разговор с отцом молодого человека. После него драки прекратились, но, как оказалось, ненадолго.
В региональном СК сейчас намерены разобраться в ситуации и пообщаться как с родителями, так и с педагогами и руководством школы.
Об избиении юноши рассказали в телеграм-канале «Четвёртого канала». Раньше мальчики хорошо общались, но в какой-то момент они перестали ладить и один из подростков избил другого. По данным ресурса, восьмиклассник, о котором идёт речь, и раньше избивал других учеников. Однажды помог разговор с отцом молодого человека. После него драки прекратились, но, как оказалось, ненадолго.
В региональном СК сейчас намерены разобраться в ситуации и пообщаться как с родителями, так и с педагогами и руководством школы.
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