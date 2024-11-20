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Начальник Дома офицеров ЦВО Олег Сорокин уволился с должности
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Начальник Дома офицеров Центрального военного округа (федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Минобороны России) Олег Сорокин ушёл со своего поста по собственному желанию. Об этом сам Сорокин рассказал Вечерним ведомостям.
Олег Сорокин написал заявление 6 ноября, а сегодня, 20 ноября, его последний рабочий день, он уже получил трудовую книжку на руки. Причиной для отставки, по словам Сорокина, стало нежелание руководства штаба ЦВО принимать меры по спасению здания Дома офицеров, которому срочно необходима основательная реставрация – решение суда, обязавшего разработать научно-проектную документацию и отреставрировать здание, было вынесено ещё летом 2022 года, и в этом году истекает срок его исполнения. Однако собственных средств у ОДО на выполнение этих работ нет, и без субсидии от Минобороны её провести невозможно.
О состоянии памятника архитектуры федерального значения Вечерние ведомости недавно выпустили большой материал. Эксперты Свердлохранкультуры ещё в мае 2024 года оценили его состояние как «предаварийное», при этом в некоторых частях здания есть угроза локального обрушения.
По данным источника Вечерних ведомостей, новым начальником Дома офицеров станет Дмитрий Гурьев, работавший до этого в структурах штаба ЦВО. Он станет уже шестым руководителем учреждения культуры за три с небольшим года.
Олег Сорокин написал заявление 6 ноября, а сегодня, 20 ноября, его последний рабочий день, он уже получил трудовую книжку на руки. Причиной для отставки, по словам Сорокина, стало нежелание руководства штаба ЦВО принимать меры по спасению здания Дома офицеров, которому срочно необходима основательная реставрация – решение суда, обязавшего разработать научно-проектную документацию и отреставрировать здание, было вынесено ещё летом 2022 года, и в этом году истекает срок его исполнения. Однако собственных средств у ОДО на выполнение этих работ нет, и без субсидии от Минобороны её провести невозможно.
«После того как я возглавил учреждение весной 2024 года, я сделал своей приоритетной задачей реставрацию культового объекта ЦВО, неоднократно докладывал о необходимости реставрации врио заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе Е. Коломыцкому, но не нашел понимания, также поставил в известность врио командующего войсками ЦВО Д. Глушенкова. Но для руководства штаба необходимость соблюдать 73-ФЗ "Об охране объектов культурного наследия" стала неприятной неожиданностью
"Дом стоит, выполняет свою функцию!", — говорили они мне. Вопрос, как выполняет – совершенно не интересует и не интересовал никого»,
"Дом стоит, выполняет свою функцию!", — говорили они мне. Вопрос, как выполняет – совершенно не интересует и не интересовал никого»,
— сказал Вечерним ведомостям Олег Сорокин
О состоянии памятника архитектуры федерального значения Вечерние ведомости недавно выпустили большой материал. Эксперты Свердлохранкультуры ещё в мае 2024 года оценили его состояние как «предаварийное», при этом в некоторых частях здания есть угроза локального обрушения.
По данным источника Вечерних ведомостей, новым начальником Дома офицеров станет Дмитрий Гурьев, работавший до этого в структурах штаба ЦВО. Он станет уже шестым руководителем учреждения культуры за три с небольшим года.
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