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Из-за кишечной инфекции Роспотребнадзор приостановил работу цеха готовой еды Simple coffee в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Из-за кишечной инфекции, которую обнаружили у сотрудника цеха по заготовке еды для сети кофеен Simple coffee, Роспотребнадзор приостановил работу предприятия.
Как сообщили в официальном телеграм-канале ведомства, специалисты уже осмотрели цех и взяли пробы.
Оказалось, предприятие работало не без нарушений. Так, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили «недостаточность площадей для осуществления технологических операций», «несоблюдение поточности при изготовлении пищевой продукции», «недостаточность оборудования и инвентаря». Также они зафиксировали несоблюдение принципов ХАССП (отсутствие обязательных документов для контроля работы). Кроме этого, специалистов не устроили результаты проб по микробиологическим показателям.
По решению суда работу цеха приостановили на 60 суток, сообщили в ведомстве.
Как сообщили в официальном телеграм-канале ведомства, специалисты уже осмотрели цех и взяли пробы.
Оказалось, предприятие работало не без нарушений. Так, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили «недостаточность площадей для осуществления технологических операций», «несоблюдение поточности при изготовлении пищевой продукции», «недостаточность оборудования и инвентаря». Также они зафиксировали несоблюдение принципов ХАССП (отсутствие обязательных документов для контроля работы). Кроме этого, специалистов не устроили результаты проб по микробиологическим показателям.
По решению суда работу цеха приостановили на 60 суток, сообщили в ведомстве.
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