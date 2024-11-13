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Неспокойный понедельник выдался у свердловских пожарных
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Вчера, 18 ноября, у свердловских огнеборцев день выдался неспокойным. В разных населённых пунктах за минувшие сутки вспыхивало два десятка пожаров, из которых почти половина — в жилом секторе.
О самом масштабном вчерашнем пожаре Вечерние Ведомости уже писали. Горела кровля здания поликлиники на улице Братьев Быковых в Екатеринбурге: 300 квадратных метров площадь возгорания, 48 специалистов, отправленных на борьбу с огнём, 350 эвакуировавшихся. В этом случае пожарные спасли одного человека, а два человека пострадали от огня и дыма.
Следующий по масштабам свердловский пожар произошёл вчера в селе Щербакова Каменского городского округа. Там на улице Луговой сгорела частная баня. Полыхало строение эффектно — огонь раскинулся на сотне квадратных метров. На его тушение у 13 пожарных ушло 25 минут.
Ещё один значительный пожар случился в посёлке Луговском Тугулымского городского округа, где загорелась квартира на первом этаже трёхэтажного дома. Прибывшим на место происшествия пожарным в количестве 15 человек пришлось по лестнице эвакуировать жителей двух верхних этажей. Всего ими было спасено таким образом четырёх жильцов.
О самом масштабном вчерашнем пожаре Вечерние Ведомости уже писали. Горела кровля здания поликлиники на улице Братьев Быковых в Екатеринбурге: 300 квадратных метров площадь возгорания, 48 специалистов, отправленных на борьбу с огнём, 350 эвакуировавшихся. В этом случае пожарные спасли одного человека, а два человека пострадали от огня и дыма.
Следующий по масштабам свердловский пожар произошёл вчера в селе Щербакова Каменского городского округа. Там на улице Луговой сгорела частная баня. Полыхало строение эффектно — огонь раскинулся на сотне квадратных метров. На его тушение у 13 пожарных ушло 25 минут.
Ещё один значительный пожар случился в посёлке Луговском Тугулымского городского округа, где загорелась квартира на первом этаже трёхэтажного дома. Прибывшим на место происшествия пожарным в количестве 15 человек пришлось по лестнице эвакуировать жителей двух верхних этажей. Всего ими было спасено таким образом четырёх жильцов.
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