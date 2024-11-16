Возрастное ограничение 18+

Залетевшего в Свердловскую область птенца краснокнижного розового фламинго спасают зоозащитники

17.29 Среда, 20 ноября 2024
Кадры из видео: центр спасения животных «Особый питомец» (https://t.me/animals_hospital/1061)
В Свердловской области полугодовалого птенца розового фламинго, обнаруженного в минувшие выходные под Сухим Логом местными жителями, спасают зоозащитники. Под своё крыло птенца взял центр спасения животных «Особый питомец» в Полевском, куда фламинго доставили в понедельник.

Поскольку розовый фламинго внесён в Красную книгу России накануне центр посетил и проинспектировал содержание птенца инспектор Департамента по охране животного мира Свердловской области. Впереди ещё долгая процедура оформления.

Сообщается, что в центре у птицы диагностировали перелом правого крыла, рану левого крыла, травму правой лапы и истощение. Сколько времени фламинго провёл в уральском лесу, неизвестно.

Розовый фламинго – единственный представитель семейства фламинговых, встречающийся в России. В нашей стране фламинго не гнездятся, ближайшее место гнездования – Казахстан, но регулярно птицы мигрируют через территорию России – их периодически замечают на Северном Кавказе, юге Поволжья и в южной Сибири. На Урал фламинго залетают реже. Вероятно, найденный под Сухим Логом детёныш фламинго отбился от стаи из-за ветра.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловская область вышла в лидеры по тратам на ювелирные изделия
16 ноября 2024
Эксперт усомнился в законности решения свердловского Минприроды пересадить краснокнижные растения
13 ноября 2024
Ликвидировать последствия снегопада в Свердловской области выехало около 300 спецмашин
14 ноября 2024
В Свердловскую область стали чаще поставлять драконий фрукт
15 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Состояние предаварийное». Окружной дом офицеров ЦВО разрушается на глазах

И это не преувеличение – по зданию пошли трещины, увеличивающиеся на сантиметр за две недели
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:25 Гололедица и снегопады ожидаются в Свердловской области
17:29 Залетевшего в Свердловскую область птенца краснокнижного розового фламинго спасают зоозащитники
17:06 Больше половины путешественников из Екатеринбурга выбирают отели четырёх-пяти звёзд
16:09 Напротив полпредства УрФО вновь прошёл пикет против мусорного полигона под Сысертью
15:23 К 12 годам приговорили жителя Нижнего Тагила за убийство собутыльника
14:35 Разбираться с последствиями снегопада в Екатеринбурге отправили 170 снегоуборочных машин
14:08 Жителя Нижнего Тагила приговорили к 21 году строгого режима за преступления 17-летней давности
13:00 СМИ сообщают о более чем десяти домах, отрезанных от водоснабжения в Верхотурье
12:41 Начальник Дома офицеров ЦВО Олег Сорокин уволился с должности
11:55 В ГИБДД Екатеринбурга просят быть осторожнее во время снегопада
11:42 Из-за кишечной инфекции Роспотребнадзор приостановил работу цеха готовой еды Simple coffee в Екатеринбурге
10:59 С чемоданом полным «люксовых» сумок пыталась пройти пассажирка мимо кольцовских таможенников
10:31 Экс-следователь из Екатеринбурга пожаловалась в прокуратуру на уральского депутата Госдумы после его слов про «рожалку»
09:52 СК проверит нижнетагильскую школу после отравления учащихся
09:34 Два смертельных ДТП произошло на Серовском тракте за один вечер
22:40 Жители Академического района Екатеринбурга призывают Жогу спасти Берёзовую рощу
22:09 В свете тысячи свечей оркестр Luminary поздравит екатеринбуржцев с грядущим праздником
21:43 Более 10 тысяч нарушений ПДД РФ пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
20:46 Полевскую газету защитили от финансовых домогательств педофила
18:51 Две любопытные выставки войдут в программу фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге
18:30 Неспокойный понедельник выдался у свердловских пожарных
17:32 Площадку под КРТ на Репина в Екатеринбурге выставили на аукцион
17:15 12 учеников нижнетагильской школы обратились в больницу с отравлением
16:54 СМИ сообщают о 23 домах без отопления на ВИЗе в Екатеринбурге из-за повреждения на сетях
16:15 Всего за десять день в УрФО транспортные полицейские привлекли к ответственности 3036 пассажиров
15:42 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга пропала 17-летняя девушка
Все новости Свердловской области
19:22 Пользователи Авито разместили более 1500 объявлений о бесплатном жилье для жителей приграничных регионов
18:24 Исследование: средняя сумма автокредита в России составила 1 940 130 рублей
17:18 В Греции СМИ проводят всеобщую забастовку 
16:31 Только 7% пожилых россиян владеют базовыми цифровыми навыками
14:33 Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
14:25 Пользователи Авито помогли поисковикам «ЛизаАлерт» приобрести радиооборудование
17:46 Московские чиновники проехали 3000 км, чтобы найти ель для Кремля
14:54 Давшего взятку руководителю пенсионного фонда бизнесмена из Красноярска оставили на свободе
16:03 В Томске военный, укусивший полицейского, получил пять лет строгого режима
14:50 В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
14:03 Во Владимирской области в деле о «депутатской ОПГ» и рабском труде появились новые эпизоды
17:16 Пользователи назвали главные преимущества покупок на онлайн-платформах
05:58 Врач назвала основные причины развития сахарного диабета
16:30 С июня новостройки в крупных городах России подешевели на 2%
19:02 Глава Дальнегорского округа обиделся на шутку Юрия Стоянова о коррупции
18:11 Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
17:29 Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
16:29 Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
16:12 В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
20:07 СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США
17:40 В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
Все новости России и мира
18:25 Гололедица и снегопады ожидаются в Свердловской области
17:29 Залетевшего в Свердловскую область птенца краснокнижного розового фламинго спасают зоозащитники
17:06 Больше половины путешественников из Екатеринбурга выбирают отели четырёх-пяти звёзд
16:09 Напротив полпредства УрФО вновь прошёл пикет против мусорного полигона под Сысертью
15:54 Ученые Пермского политеха разработали проект по захоронению углекислого газа на 200 лет
15:50 Вовлечение в электронный процесс взаимодействия – приоритет для повышения качества госуслуг Росреестра
15:23 К 12 годам приговорили жителя Нижнего Тагила за убийство собутыльника
14:35 Разбираться с последствиями снегопада в Екатеринбурге отправили 170 снегоуборочных машин
14:10 ПЦБК открыта к сотрудничеству с российскими производителями химии для ЦБП
14:08 Жителя Нижнего Тагила приговорили к 21 году строгого режима за преступления 17-летней давности
13:00 СМИ сообщают о более чем десяти домах, отрезанных от водоснабжения в Верхотурье
12:41 Начальник Дома офицеров ЦВО Олег Сорокин уволился с должности
11:55 В ГИБДД Екатеринбурга просят быть осторожнее во время снегопада
11:42 Из-за кишечной инфекции Роспотребнадзор приостановил работу цеха готовой еды Simple coffee в Екатеринбурге
10:59 С чемоданом полным «люксовых» сумок пыталась пройти пассажирка мимо кольцовских таможенников
10:31 Экс-следователь из Екатеринбурга пожаловалась в прокуратуру на уральского депутата Госдумы после его слов про «рожалку»
09:52 СК проверит нижнетагильскую школу после отравления учащихся
09:34 Два смертельных ДТП произошло на Серовском тракте за один вечер
22:40 Жители Академического района Екатеринбурга призывают Жогу спасти Берёзовую рощу
22:09 В свете тысячи свечей оркестр Luminary поздравит екатеринбуржцев с грядущим праздником
21:43 Более 10 тысяч нарушений ПДД РФ пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
20:46 Полевскую газету защитили от финансовых домогательств педофила
18:51 Две любопытные выставки войдут в программу фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге
18:30 Неспокойный понедельник выдался у свердловских пожарных
17:32 Площадку под КРТ на Репина в Екатеринбурге выставили на аукцион
17:15 12 учеников нижнетагильской школы обратились в больницу с отравлением
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK