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Залетевшего в Свердловскую область птенца краснокнижного розового фламинго спасают зоозащитники
Кадры из видео: центр спасения животных «Особый питомец» (https://t.me/animals_hospital/1061)
В Свердловской области полугодовалого птенца розового фламинго, обнаруженного в минувшие выходные под Сухим Логом местными жителями, спасают зоозащитники. Под своё крыло птенца взял центр спасения животных «Особый питомец» в Полевском, куда фламинго доставили в понедельник.
Поскольку розовый фламинго внесён в Красную книгу России накануне центр посетил и проинспектировал содержание птенца инспектор Департамента по охране животного мира Свердловской области. Впереди ещё долгая процедура оформления.
Сообщается, что в центре у птицы диагностировали перелом правого крыла, рану левого крыла, травму правой лапы и истощение. Сколько времени фламинго провёл в уральском лесу, неизвестно.
Розовый фламинго – единственный представитель семейства фламинговых, встречающийся в России. В нашей стране фламинго не гнездятся, ближайшее место гнездования – Казахстан, но регулярно птицы мигрируют через территорию России – их периодически замечают на Северном Кавказе, юге Поволжья и в южной Сибири. На Урал фламинго залетают реже. Вероятно, найденный под Сухим Логом детёныш фламинго отбился от стаи из-за ветра.
Поскольку розовый фламинго внесён в Красную книгу России накануне центр посетил и проинспектировал содержание птенца инспектор Департамента по охране животного мира Свердловской области. Впереди ещё долгая процедура оформления.
Сообщается, что в центре у птицы диагностировали перелом правого крыла, рану левого крыла, травму правой лапы и истощение. Сколько времени фламинго провёл в уральском лесу, неизвестно.
Розовый фламинго – единственный представитель семейства фламинговых, встречающийся в России. В нашей стране фламинго не гнездятся, ближайшее место гнездования – Казахстан, но регулярно птицы мигрируют через территорию России – их периодически замечают на Северном Кавказе, юге Поволжья и в южной Сибири. На Урал фламинго залетают реже. Вероятно, найденный под Сухим Логом детёныш фламинго отбился от стаи из-за ветра.
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