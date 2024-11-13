Больше половины путешественников из Екатеринбурга выбирают отели четырёх-пяти звёзд





– отметил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы. «Площадки электронной коммерции – классифайды и маркетплейсы – становятся одними из основных каналов информации для пользователей при бронировании отелей или гостиниц»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Больше половины путешественников из Екатеринбурга – 52% – останавливаются в отелях с четырьмя и пятью звёздами. Остальные также заселяются в гостиницы с меньшим уровнем комфорта.Как выяснили аналитики Авито, те, кто не заостряет внимание на уровне комфорта в отеле, как правило, узнают о предложениях отелей и скидках на бронирование от родственников, коллег и друзей, также 25% – из рекламы на классифайдах и маркетплейсах.Чаще всего екатеринбуржцы выбирают четырёхзвездочные отели – 40%. Нередко жители уральской столицы отдают предпочтение трёхзвездочным – 31%, и 12% приходится на пятизвёздочные отвели, а наиболее бюджетную категорию «без звёзд» для себя рассматривают менее 17%.В основном жители уральской столицы готовы тратить на номера от 3 000 до 5 000 рублей в сутки – 34%, до 7 000 рублей – 28%, до 10 000 рублей – 8%, и менее 3 000 рублей – 18%.В текущем году екатеринбуржцы в основном останавливались в сетевых отелях, а также в хостелах и мотелях — об этом сообщили 42% и 18% опрошенных соответственно. Отмечается, что молодые люди чаще других возрастных групп выбирали хостелы и мотели: возрасте от 18 до 24 лет – 23%, в возрасте 25-34 лет – 20%. Люди от 45 до 54 лет 33% чаще делали выбор в пользу санаториев, пансионатов или домов отдыха, от 55 до 64 лет таких было 38%, а старше 65 лет – 45%.Самое важное для представителей столицы Урала при выборе места для остановки приемлемая стоимость – 38%, затем идут расположение отеля или гостиницы – 23%, удобства в номере – 17%. Отмечается, что из тех, кто бронировал отели или гостиницы в этом году, 47% интересовались культурно-познавательными экскурсиями, 29% – расслабляющими программами в отелях, а 24% отдавали предпочтение активному отдыху на природе.