Возрастное ограничение 18+

Больше половины путешественников из Екатеринбурга выбирают отели четырёх-пяти звёзд

17.06 Среда, 20 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Больше половины путешественников из Екатеринбурга – 52% – останавливаются в отелях с четырьмя и пятью звёздами. Остальные также заселяются в гостиницы с меньшим уровнем комфорта.

Как выяснили аналитики Авито, те, кто не заостряет внимание на уровне комфорта в отеле, как правило, узнают о предложениях отелей и скидках на бронирование от родственников, коллег и друзей, также 25% – из рекламы на классифайдах и маркетплейсах.

«Площадки электронной коммерции – классифайды и маркетплейсы – становятся одними из основных каналов информации для пользователей при бронировании отелей или гостиниц»,

– отметил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.


Чаще всего екатеринбуржцы выбирают четырёхзвездочные отели – 40%. Нередко жители уральской столицы отдают предпочтение трёхзвездочным – 31%, и 12% приходится на пятизвёздочные отвели, а наиболее бюджетную категорию «без звёзд» для себя рассматривают менее 17%.

В основном жители уральской столицы готовы тратить на номера от 3 000 до 5 000 рублей в сутки – 34%, до 7 000 рублей – 28%, до 10 000 рублей – 8%, и менее 3 000 рублей – 18%.

В текущем году екатеринбуржцы в основном останавливались в сетевых отелях, а также в хостелах и мотелях — об этом сообщили 42% и 18% опрошенных соответственно. Отмечается, что молодые люди чаще других возрастных групп выбирали хостелы и мотели: возрасте от 18 до 24 лет – 23%, в возрасте 25-34 лет – 20%. Люди от 45 до 54 лет 33% чаще делали выбор в пользу санаториев, пансионатов или домов отдыха, от 55 до 64 лет таких было 38%, а старше 65 лет – 45%.

Самое важное для представителей столицы Урала при выборе места для остановки приемлемая стоимость – 38%, затем идут расположение отеля или гостиницы – 23%, удобства в номере – 17%. Отмечается, что из тех, кто бронировал отели или гостиницы в этом году, 47% интересовались культурно-познавательными экскурсиями, 29% – расслабляющими программами в отелях, а 24% отдавали предпочтение активному отдыху на природе.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Почти половина екатеринбуржцев призналась, что на последнюю покупку их подтолкнула интернет-реклама
13 ноября 2024
Екатеринбуржцы чаще всего совершают импульсивные покупки во время шопинга
11 ноября 2024
Чаще всего в екатеринбургских клубах и барах слушают рок
11 ноября 2024
В Екатеринбурге на 32% вырос спрос на услуги для домашних питомцев
16 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Состояние предаварийное». Окружной дом офицеров ЦВО разрушается на глазах

И это не преувеличение – по зданию пошли трещины, увеличивающиеся на сантиметр за две недели
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:29 Залетевшего в Свердловскую область птенца краснокнижного розового фламинго спасают зоозащитники
17:06 Больше половины путешественников из Екатеринбурга выбирают отели четырёх-пяти звёзд
16:09 Напротив полпредства УрФО вновь прошёл пикет против мусорного полигона под Сысертью
15:23 К 12 годам приговорили жителя Нижнего Тагила за убийство собутыльника
14:35 Разбираться с последствиями снегопада в Екатеринбурге отправили 170 снегоуборочных машин
14:08 Жителя Нижнего Тагила приговорили к 21 году строгого режима за преступления 17-летней давности
13:00 СМИ сообщают о более чем десяти домах, отрезанных от водоснабжения в Верхотурье
12:41 Начальник Дома офицеров ЦВО Олег Сорокин уволился с должности
11:55 В ГИБДД Екатеринбурга просят быть осторожнее во время снегопада
11:42 Из-за кишечной инфекции Роспотребнадзор приостановил работу цеха готовой еды Simple coffee в Екатеринбурге
10:59 С чемоданом полным «люксовых» сумок пыталась пройти пассажирка мимо кольцовских таможенников
10:31 Экс-следователь из Екатеринбурга пожаловалась в прокуратуру на уральского депутата Госдумы после его слов про «рожалку»
09:52 СК проверит нижнетагильскую школу после отравления учащихся
09:34 Два смертельных ДТП произошло на Серовском тракте за один вечер
22:40 Жители Академического района Екатеринбурга призывают Жогу спасти Берёзовую рощу
22:09 В свете тысячи свечей оркестр Luminary поздравит екатеринбуржцев с грядущим праздником
21:43 Более 10 тысяч нарушений ПДД РФ пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
20:46 Полевскую газету защитили от финансовых домогательств педофила
18:51 Две любопытные выставки войдут в программу фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге
18:30 Неспокойный понедельник выдался у свердловских пожарных
17:32 Площадку под КРТ на Репина в Екатеринбурге выставили на аукцион
17:15 12 учеников нижнетагильской школы обратились в больницу с отравлением
16:54 СМИ сообщают о 23 домах без отопления на ВИЗе в Екатеринбурге из-за повреждения на сетях
16:15 Всего за десять день в УрФО транспортные полицейские привлекли к ответственности 3036 пассажиров
15:42 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга пропала 17-летняя девушка
15:18 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за принудительного выселения семьи из частного дома в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
19:22 Пользователи Авито разместили более 1500 объявлений о бесплатном жилье для жителей приграничных регионов
18:24 Исследование: средняя сумма автокредита в России составила 1 940 130 рублей
17:18 В Греции СМИ проводят всеобщую забастовку 
16:31 Только 7% пожилых россиян владеют базовыми цифровыми навыками
14:33 Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
14:25 Пользователи Авито помогли поисковикам «ЛизаАлерт» приобрести радиооборудование
17:46 Московские чиновники проехали 3000 км, чтобы найти ель для Кремля
14:54 Давшего взятку руководителю пенсионного фонда бизнесмена из Красноярска оставили на свободе
16:03 В Томске военный, укусивший полицейского, получил пять лет строгого режима
14:50 В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
14:03 Во Владимирской области в деле о «депутатской ОПГ» и рабском труде появились новые эпизоды
17:16 Пользователи назвали главные преимущества покупок на онлайн-платформах
05:58 Врач назвала основные причины развития сахарного диабета
16:30 С июня новостройки в крупных городах России подешевели на 2%
19:02 Глава Дальнегорского округа обиделся на шутку Юрия Стоянова о коррупции
18:11 Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
17:29 Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
16:29 Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
16:12 В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
20:07 СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США
17:40 В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
Все новости России и мира
17:29 Залетевшего в Свердловскую область птенца краснокнижного розового фламинго спасают зоозащитники
17:06 Больше половины путешественников из Екатеринбурга выбирают отели четырёх-пяти звёзд
16:09 Напротив полпредства УрФО вновь прошёл пикет против мусорного полигона под Сысертью
15:54 Ученые Пермского политеха разработали проект по захоронению углекислого газа на 200 лет
15:50 Вовлечение в электронный процесс взаимодействия – приоритет для повышения качества госуслуг Росреестра
15:23 К 12 годам приговорили жителя Нижнего Тагила за убийство собутыльника
14:35 Разбираться с последствиями снегопада в Екатеринбурге отправили 170 снегоуборочных машин
14:10 ПЦБК открыта к сотрудничеству с российскими производителями химии для ЦБП
14:08 Жителя Нижнего Тагила приговорили к 21 году строгого режима за преступления 17-летней давности
13:00 СМИ сообщают о более чем десяти домах, отрезанных от водоснабжения в Верхотурье
12:41 Начальник Дома офицеров ЦВО Олег Сорокин уволился с должности
11:55 В ГИБДД Екатеринбурга просят быть осторожнее во время снегопада
11:42 Из-за кишечной инфекции Роспотребнадзор приостановил работу цеха готовой еды Simple coffee в Екатеринбурге
10:59 С чемоданом полным «люксовых» сумок пыталась пройти пассажирка мимо кольцовских таможенников
10:31 Экс-следователь из Екатеринбурга пожаловалась в прокуратуру на уральского депутата Госдумы после его слов про «рожалку»
09:52 СК проверит нижнетагильскую школу после отравления учащихся
09:34 Два смертельных ДТП произошло на Серовском тракте за один вечер
22:40 Жители Академического района Екатеринбурга призывают Жогу спасти Берёзовую рощу
22:09 В свете тысячи свечей оркестр Luminary поздравит екатеринбуржцев с грядущим праздником
21:43 Более 10 тысяч нарушений ПДД РФ пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
20:46 Полевскую газету защитили от финансовых домогательств педофила
18:51 Две любопытные выставки войдут в программу фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге
18:30 Неспокойный понедельник выдался у свердловских пожарных
17:32 Площадку под КРТ на Репина в Екатеринбурге выставили на аукцион
17:15 12 учеников нижнетагильской школы обратились в больницу с отравлением
16:54 СМИ сообщают о 23 домах без отопления на ВИЗе в Екатеринбурге из-за повреждения на сетях
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK