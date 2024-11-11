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Разбираться с последствиями снегопада в Екатеринбурге отправили 170 снегоуборочных машин
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Последствия сегодняшнего снегопада в Екатеринбурге отправили разгребать 171 единицу техники и 343 дородных рабочих, сообщили в мэрии.
Согласно прогнозам, за сутки в уральской столице выпадет до семи миллиметров осадков, поэтому в ночь на 21 ноября дорожные службы должны будут вывести еще больше техники, когда машин на улицах города будет меньше.
Там также подчеркнули, что уборка улиц в Екатеринбурге не прекращается ни на день, и рассказали, что за 19 ноября из города вывезли не менее 4668 тонн снега.
Согласно прогнозам, за сутки в уральской столице выпадет до семи миллиметров осадков, поэтому в ночь на 21 ноября дорожные службы должны будут вывести еще больше техники, когда машин на улицах города будет меньше.
«Главной задачей служб благоустройства станет сметание снега с проезжих частей и тротуаров. Так коммунальщики не позволят образоваться накату и наледи»,
– пояснили в администрации.
Там также подчеркнули, что уборка улиц в Екатеринбурге не прекращается ни на день, и рассказали, что за 19 ноября из города вывезли не менее 4668 тонн снега.
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