Разбираться с последствиями снегопада в Екатеринбурге отправили 170 снегоуборочных машин





– пояснили в администрации. «Главной задачей служб благоустройства станет сметание снега с проезжих частей и тротуаров. Так коммунальщики не позволят образоваться накату и наледи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Последствия сегодняшнего снегопада в Екатеринбурге отправили разгребать 171 единицу техники и 343 дородных рабочих, сообщили в мэрии.Согласно прогнозам, за сутки в уральской столице выпадет до семи миллиметров осадков, поэтому в ночь на 21 ноября дорожные службы должны будут вывести еще больше техники, когда машин на улицах города будет меньше.Там также подчеркнули, что уборка улиц в Екатеринбурге не прекращается ни на день, и рассказали, что за 19 ноября из города вывезли не менее 4668 тонн снега.