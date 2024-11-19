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Экс-следователь из Екатеринбурга пожаловалась в прокуратуру на уральского депутата Госдумы после его слов про «рожалку»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывшая следовательница СКР и ныне эксперт Общественной палаты Свердловской области Екатерина Герлах написала обращение в прокуратуру на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, призывавшего женщин рожать «пока рожалка работает».
Ильтяков таким образом прокомментировал инициативу регионального парламента о введении законодательного запрета склонения к абортам. Ввести штрафы за это попросил курганский «Союз православных женщин», объяснив необходимость такого наказания наличием «гибридной войны против России».
В тексте обращения Екатерина Герлах написала, что считает высказывания Александра Ильтякова «крайне агрессивными и оскорбительными» для женщин, и попросила привлечь депутата к ответственности за «разжигание ненависти, вражды и экстремизм», цитирует её 66.ru.
Ильтяков таким образом прокомментировал инициативу регионального парламента о введении законодательного запрета склонения к абортам. Ввести штрафы за это попросил курганский «Союз православных женщин», объяснив необходимость такого наказания наличием «гибридной войны против России».
В тексте обращения Екатерина Герлах написала, что считает высказывания Александра Ильтякова «крайне агрессивными и оскорбительными» для женщин, и попросила привлечь депутата к ответственности за «разжигание ненависти, вражды и экстремизм», цитирует её 66.ru.
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