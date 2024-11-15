Полевскую газету защитили от финансовых домогательств педофила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Наглый и предприимчивый педофил из города Полевской пытался получить крупную сумму с местной газеты. Воспользовавшись тем, что уголовное дело против него отправили на новое рассмотрение, мужчина с преступными сексуальными наклонностями сам подал иск на издание, успевшее написать о нём, как о любителе детей (в плохом смысле).Газета «Диалог» едва не стала жертвой педофила из Полевского. На её полосах в 2021 году вышла статья о местном жителе, которого в суде признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности малолетней девочки. Статья под названием «Педофилу дали срок 17 лет» была опубликована, но — на беду журналистов — приговор был вскоре отменён, а уголовное дело отправлено на новое рассмотрение. Фигурант газетной заметки и уголовного дела через суд потребовал от издания более миллиона рублей в качестве компенсации за «опороченную репутацию».Хоть в статье не упоминалась фамилия истца, по ряду описаний можно было догадаться, о ком идёт речь. И было вполне вероятным, что редакция проиграет дело и вынуждена будет выплачивать компенсацию морального вреда. Однако, пока рассматривался этот иск, подавшего его мужчину вновь признали виновным в половом преступлении, соответственно, и дело о компенсации он проиграл. Наоборот, по решению Полевского городского суда с самого педофила взыскали в пользу редакции 6 тысяч рублей в счёт оплаты услуг представителя и 79 рублей почтовых расходов. Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд решение это утвердил.