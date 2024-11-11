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Жители Академического района Екатеринбурга призывают Жогу спасти Берёзовую рощу

22.40 Вторник, 19 ноября 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
Нового полномочного представителя Президента РФ в Уральском регионе просят встретиться с жителями Академического района Екатеринбурга. Главный разговор на этой встрече должен пойти о спасении единственной в районе Берёзовой роще, на которую облизываются ненасытные застройщики.

Серию писем с приглашением встретиться в Академическом жители района шлют через интернет-приёмную полпреда. В них чувствуется отчаяние, с каким люди пытаются спасти природный уголок от очередной стройки:

«Недавно мэр Орлов сообщил о том, что была одобрена концепция благоустройства парка «Берёзовая роща», однако это «благоустройство» подразумевает строительство 30 жилых домов повышенной этажности. Члены совета по развитию общественных пространств, одобрившие концепцию вырубки Берёзовой рощи, назначены мэром и являются чиновниками, а Ботанический сад при УрО РАН, предложивший эту вырубку получает деньги от застройщика за экспертизы, позволяющие ему строить ещё плотней. Директор Ботанического сада, доктор ботанических наук Алёна Сергеевна Третьякова, активно поддерживает застройщика и ведёт приём вместе с директором строительной компании, убеждая людей согласиться на уплотнение».


Разговор о Берёзовой рощи неминуемо затронет и другие проблемы, с которыми столкнулись жители этого нового района уральской столицы. Тут и перебои с водоснабжением в дома, и переполненность общественного транспорта, и катастрофическая нехватка детских садов и школ. Источник всех эти проблем один — бездумное стремление застроить каждый клочок земли. Эти растущие, как грибы после дождя, небоскрёбы выгоду приносят застройщикам и лоббирующим их интересы чиновникам, которые в отгроханных «человейниках» не проживают и тяжесть минусов проживания в Академическом на своей шкуре не ощущают.

Бешенное строительство создаёт проблемы не только в Академическом районе. От него, пусть в разной степени, страдают и остальные районы Екатеринбурга. Тем больше надежда на то, что новый полномочный представитель откликнется на просьбы «академиков» встретиться, тем более, они готовы на любые, удобные ему самому место и время для этого «свидания с властью».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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22:09 В свете тысячи свечей оркестр Luminary поздравит екатеринбуржцев с грядущим праздником
21:43 Более 10 тысяч нарушений ПДД РФ пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
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18:51 Две любопытные выставки войдут в программу фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге
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17:32 Площадку под КРТ на Репина в Екатеринбурге выставили на аукцион
17:15 12 учеников нижнетагильской школы обратились в больницу с отравлением
16:54 СМИ сообщают о 23 домах без отопления на ВИЗе в Екатеринбурге из-за повреждения на сетях
16:15 Всего за десять день в УрФО транспортные полицейские привлекли к ответственности 3036 пассажиров
15:42 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга пропала 17-летняя девушка
15:18 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за принудительного выселения семьи из частного дома в Екатеринбурге
14:07 Глава свердловского фонда капремонта вновь призвал женщин рожать квалифицированную рабочую силу
13:37 Собаки-терапевты будут лечить екатеринбуржцев от стресса
13:08 У полпредства УрФО вновь проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
12:19 Прокуратура наведалась в аварийное общежитие в Каменске-Уральском
11:22 С начала года на Урал привезли почти 400 тонн новогодних товаров
11:13 После прорыва на сетях холодного водоснабжения в свердловском посёлке Первомайский прокуратура начала проверку
10:27 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нерасселённого в Каменске-Уральском аварийного дома
10:09 В Екатеринбурге 18-летняя девушка в наушниках попала под колёса скорой
09:51 В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю девочку
09:34 В Алапаевском районе погибла в ДТП переходившая через дорогу по темени пенсионерка
22:28 Концерт памяти профессора Сергея Белоглазова состоится в Екатеринбурге
21:51 Чёртова дюжина пожаров полыхала по Свердловской области в воскресенье
20:45 Международный день философии отметят в Ельцин Центре тройной интеллектуальной беседой
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