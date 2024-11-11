Жители Академического района Екатеринбурга призывают Жогу спасти Берёзовую рощу

«Недавно мэр Орлов сообщил о том, что была одобрена концепция благоустройства парка «Берёзовая роща», однако это «благоустройство» подразумевает строительство 30 жилых домов повышенной этажности. Члены совета по развитию общественных пространств, одобрившие концепцию вырубки Берёзовой рощи, назначены мэром и являются чиновниками, а Ботанический сад при УрО РАН, предложивший эту вырубку получает деньги от застройщика за экспертизы, позволяющие ему строить ещё плотней. Директор Ботанического сада, доктор ботанических наук Алёна Сергеевна Третьякова, активно поддерживает застройщика и ведёт приём вместе с директором строительной компании, убеждая людей согласиться на уплотнение».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Нового полномочного представителя Президента РФ в Уральском регионе просят встретиться с жителями Академического района Екатеринбурга. Главный разговор на этой встрече должен пойти о спасении единственной в районе Берёзовой роще, на которую облизываются ненасытные застройщики.Серию писем с приглашением встретиться в Академическом жители района шлют через интернет-приёмную полпреда. В них чувствуется отчаяние, с каким люди пытаются спасти природный уголок от очередной стройки:Разговор о Берёзовой рощи неминуемо затронет и другие проблемы, с которыми столкнулись жители этого нового района уральской столицы. Тут и перебои с водоснабжением в дома, и переполненность общественного транспорта, и катастрофическая нехватка детских садов и школ. Источник всех эти проблем один — бездумное стремление застроить каждый клочок земли. Эти растущие, как грибы после дождя, небоскрёбы выгоду приносят застройщикам и лоббирующим их интересы чиновникам, которые в отгроханных «человейниках» не проживают и тяжесть минусов проживания в Академическом на своей шкуре не ощущают.Бешенное строительство создаёт проблемы не только в Академическом районе. От него, пусть в разной степени, страдают и остальные районы Екатеринбурга. Тем больше надежда на то, что новый полномочный представитель откликнется на просьбы «академиков» встретиться, тем более, они готовы на любые, удобные ему самому место и время для этого «свидания с властью».