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К 12 годам приговорили жителя Нижнего Тагила за убийство собутыльника
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Очередной конфликт на фоне распития алкогольных напитков привёл одного из его участников к длительному заключению. В Нижнем Тагиле 51-летнего местного жителя приговорили к 12 годам за убийство собутыльника.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, убийство, о котором идёт речь, произошло 10 декабря 2023 года. Товарищи распивали спиртное, когда между ними произошла ссоры. Осуждённый схватил нож и вонзил его в грудь обидчику, вследствие чего тот скоропостижно скончался.
Свою вину вспыльчивый мужчина не признает, утверждая, что ничего не помнит, и при этом заверяя, что не убивал своего собутыльника.
Ленинский районный суд Нижний Тагил признал его виновным и назначил 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Также судья взыскал с осуждённого в пользу родственников погибшего 4 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, убийство, о котором идёт речь, произошло 10 декабря 2023 года. Товарищи распивали спиртное, когда между ними произошла ссоры. Осуждённый схватил нож и вонзил его в грудь обидчику, вследствие чего тот скоропостижно скончался.
Свою вину вспыльчивый мужчина не признает, утверждая, что ничего не помнит, и при этом заверяя, что не убивал своего собутыльника.
Ленинский районный суд Нижний Тагил признал его виновным и назначил 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Также судья взыскал с осуждённого в пользу родственников погибшего 4 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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