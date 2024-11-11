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СМИ сообщают о 23 домах без отопления на ВИЗе в Екатеринбурге из-за повреждения на сетях
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за повреждения на сетях 23 многоквартирных дома остались без отопления. Вернуть тепло в квартиры обещают к ночи.
Об этом сообщает JustMedia со ссылкой на жильцов дома, которые заметили, что у них остыли батареи, и управляющую компанию, где заявили, что специалисты уже устраняют повреждение. По данным ресурса, что авария произошла на улице Крылова.
Издание также пишет, что в Екатеринбургской теплосетевой компании им якобы пригрозили судом за информацию об отсутствии отопления и пообещали приехать и проверить.
Об этом сообщает JustMedia со ссылкой на жильцов дома, которые заметили, что у них остыли батареи, и управляющую компанию, где заявили, что специалисты уже устраняют повреждение. По данным ресурса, что авария произошла на улице Крылова.
Издание также пишет, что в Екатеринбургской теплосетевой компании им якобы пригрозили судом за информацию об отсутствии отопления и пообещали приехать и проверить.
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