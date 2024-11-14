Всего за десять день в УрФО транспортные полицейские привлекли к ответственности 3036 пассажиров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С 1 по 10 ноября управлением на транспорте МВД по УрФО проводился рейд «Деструктивный пассажир», во время которого полицейские уделяли повышенное внимание к тем, кто нарушал порядок.Как рассказали в управлении Вечерним ведомостям, в рейде было задействовано 7600 транспортных полицейских, свыше 2600 работника железной дороги и порядка 15700 представителей транспортной и авиационной безопасности. Итогом стало привлечение к ответственности 3036 пассажиров, которые вели себя неподобающим образом.Более 1000 материалов было составлено только по статье 6.24 КоАП РФ (курение в неразрешенном для этого месте). Ещё почти 900 протоколов составили по статье 20.20 КоАП РФ (распитие алкоголя в общественных местах). По статье 11.1 КоАП РФ (угроза безопасности на транспорте) привлекли более 400 человек, и примерно столько же по 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Почти 100 протоколов составили по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Кроме этого, 65 человек были привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства.Не обошлось без возбуждения уголовных дел. Так на четырёх пассажиров возбудили дела по статьям 158 УК РФ (кража), 213 УК РФ (хулиганство) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Также транспортные полицейские задержали троих человек, находившихся в федеральном розыске.