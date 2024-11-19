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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга пропала 17-летняя девушка
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Ещё один ребёнок пропал в Екатеринбурге. В Верх-Исетском районе ищут 17-летнюю Александру Василькину. В последний раз она выходила на связь с родными 17 ноября.
Пропавшая ростом 164 сантиметра, среднего телосложения, с серыми глазами, тёмно-русыми волосами с красным оттенком по всей длине. На момент пропажи была одета в бежевую куртку с капюшоном, брюки чёрного цвета и чёрные сапоги. Из особых примет очки.
Розыском пропавшей занимаются волонтёры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции из ОП Nº9. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону: 8(343)356-42-09.
Пропавшая ростом 164 сантиметра, среднего телосложения, с серыми глазами, тёмно-русыми волосами с красным оттенком по всей длине. На момент пропажи была одета в бежевую куртку с капюшоном, брюки чёрного цвета и чёрные сапоги. Из особых примет очки.
Розыском пропавшей занимаются волонтёры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции из ОП Nº9. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону: 8(343)356-42-09.
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