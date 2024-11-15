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В свете тысячи свечей оркестр Luminary поздравит екатеринбуржцев с грядущим праздником

22.09 Вторник, 19 ноября 2024
Фото: Luminary
В начале декабря струнный оркестр Luminary устроит для екатеринбуржцев шоу в честь стремительно надвигающегося Нового года. Оно пройдёт при свете тысячи свечей и под известные мелодии.

В программу концерта «Волшебный свет рождества» струнного оркестра Luminary под руководством Гаделя Абдурахманова войдут такие любимые меломаны произведения, как - «Танец феи Драже» из балета Петра Чайковского «Щелкунчик», композиция «Last Christmas» поп-группы Wham!, вальс Евгения Доги из советского кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Звучать они будут совершенно особенно при волшебном трепетании тысячи огоньков от свечей, расставленных по залу «Teatro Veneziano» (Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 4).

Частью представления станет сольное выступление балерины. От её грациозных движений огоньки свечей будут трепетать в такт музыки, добавляя необычности атмосфере, которую обещают создать в «Teatro Veneziano» музыканты струнного оркестра.

Концерт «Волшебный свет Рождества» запланирован на 7 и 8 декабря. В каждый из этих вечеров будут даваться по два представления — в 17.00 и 20.00.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:08 У полпредства УрФО вновь проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
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11:22 С начала года на Урал привезли почти 400 тонн новогодних товаров
11:13 После прорыва на сетях холодного водоснабжения в свердловском посёлке Первомайский прокуратура начала проверку
10:27 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нерасселённого в Каменске-Уральском аварийного дома
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