В свете тысячи свечей оркестр Luminary поздравит екатеринбуржцев с грядущим праздником

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В начале декабря струнный оркестр Luminary устроит для екатеринбуржцев шоу в честь стремительно надвигающегося Нового года. Оно пройдёт при свете тысячи свечей и под известные мелодии.В программу концерта «Волшебный свет рождества» струнного оркестра Luminary под руководством Гаделя Абдурахманова войдут такие любимые меломаны произведения, как - «Танец феи Драже» из балета Петра Чайковского «Щелкунчик», композиция «Last Christmas» поп-группы Wham!, вальс Евгения Доги из советского кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Звучать они будут совершенно особенно при волшебном трепетании тысячи огоньков от свечей, расставленных по залу «Teatro Veneziano» (Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 4).Частью представления станет сольное выступление балерины. От её грациозных движений огоньки свечей будут трепетать в такт музыки, добавляя необычности атмосфере, которую обещают создать в «Teatro Veneziano» музыканты струнного оркестра.Концерт «Волшебный свет Рождества» запланирован на 7 и 8 декабря. В каждый из этих вечеров будут даваться по два представления — в 17.00 и 20.00.