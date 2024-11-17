Более 10 тысяч нарушений ПДД РФ пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе

Остальные виды нарушений дали следующие показания:

810 машин с затонированными стёклами,

235 человек находились за рулём, не имея водительских прав,

229 случаев перевозки детей не в специальных автокреслах,

216 случаев непредоставления преимущества пешеходам,

179 пьяных водителей,

80 водителей выезжали на встречную полосу в нарушение ПДД.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно сводкам Госавтоинспекции Свердловской области, в период с 11 по 17 ноября сотрудниками организации было пресечено 10 374 нарушений правил дорожного движения. Из этого числа чуть больше тысячи нарушений было совершенно пешеходами.Чаще всего уральские водители нарушают правило о необходимости пристёгиваться ремнями безопасности во время вождения автотранспорта. Прошлая неделя исключением не стала — на территории Свердловской области непристёгнутыми поймано 2604 водителя.В каждом из этих случаев на нарушителя составлялся административный протокол.Как сообщает пресс-служба свердловской Госавтоинспекции, 40 516 постановлений о наложении административного наказания было оформлено по материалам, поступившим с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.