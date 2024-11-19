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СМИ сообщают о более чем десяти домах, отрезанных от водоснабжения в Верхотурье
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верхотурье более десяти домов оказались отрезаны от водоснабжения после крупной аварии на трубопроводе. Теплоснабжающая организация, проводившая восстановительные работы, отказалась подключать часть домов из-за того, что от них нет прибыли.
Как сообщает Накануне.ru, авария, оставившая практически весь центр без отопления и воды, произошла на теплосетях 6 ноября. Через некоторое время повреждение на трубопроводе устранили, но часть домов, что находятся на скале, оказались отрезаны от тепла, и поступавшая к ним холодная вода просто замерзла. Больше брать её неоткуда – колодцев и колонок рядом нет.
В теплоснабжающей организации (прим. ред.: холодные трубы они не обслуживают) семьям, живущих в домах-изгоях, после этого ответили, что их не будут подключать, так как они не приносят доход.
По данным издания, ситуацию под личный контроль взяла свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она уже связалась с прокурором области. После этого, как утверждается, муниципалитет закупил трубопровод, который должны будут проложить в ближайшее время. Сроки, правда, неизвестны.
Спикер верхотурской городской думы, комментируя эту историю, пояснил, что трубопровод с холодной водой должен параллельно подогреваться тёплой трубой, но некоторое время назад жильцы этих домов отказались от централизованного теплоснабжения, оставив только холодное водоснабжение, и перешли на собственные газовые котлы. В итоге, с его слов, сошлись на том, что теплотрассу люди будут прокладывать за свой счёт.
Как сообщает Накануне.ru, авария, оставившая практически весь центр без отопления и воды, произошла на теплосетях 6 ноября. Через некоторое время повреждение на трубопроводе устранили, но часть домов, что находятся на скале, оказались отрезаны от тепла, и поступавшая к ним холодная вода просто замерзла. Больше брать её неоткуда – колодцев и колонок рядом нет.
В теплоснабжающей организации (прим. ред.: холодные трубы они не обслуживают) семьям, живущих в домах-изгоях, после этого ответили, что их не будут подключать, так как они не приносят доход.
По данным издания, ситуацию под личный контроль взяла свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она уже связалась с прокурором области. После этого, как утверждается, муниципалитет закупил трубопровод, который должны будут проложить в ближайшее время. Сроки, правда, неизвестны.
Спикер верхотурской городской думы, комментируя эту историю, пояснил, что трубопровод с холодной водой должен параллельно подогреваться тёплой трубой, но некоторое время назад жильцы этих домов отказались от централизованного теплоснабжения, оставив только холодное водоснабжение, и перешли на собственные газовые котлы. В итоге, с его слов, сошлись на том, что теплотрассу люди будут прокладывать за свой счёт.
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