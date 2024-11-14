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12 учеников нижнетагильской школы обратились в больницу с отравлением
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле будут проверять 87-ю школу, ученики которой обратились за медицинской помощью с признаками отравления.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 12 учеников обратились в больницу с жалобами на рвоту и недомогание. Теперь школу проверяют специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора.
Прокуратура также намерена провести свою проверку и дать оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 12 учеников обратились в больницу с жалобами на рвоту и недомогание. Теперь школу проверяют специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора.
Прокуратура также намерена провести свою проверку и дать оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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