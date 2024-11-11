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Площадку под КРТ на Репина в Екатеринбурге выставили на аукцион
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выставили на аукцион территорию под комплексное развитие территорий (КРТ) в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской.
Постановление уже подписал глава города Алексей Орлов. Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, начальная цена площадки 13 316 квадратных метров и размер задатка составит 326 031 рублей. Первый шаг аукциона – 16 301 рубль. О дате проведения торгов должно будет стать известно в течение 90 дней.
Напомним, эту площадку выбрали для КРТ в начале ноября.
Сейчас там находятся семь жилых домов, 1950-х годов постройки. Один из домов аварийный.
Постановление уже подписал глава города Алексей Орлов. Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, начальная цена площадки 13 316 квадратных метров и размер задатка составит 326 031 рублей. Первый шаг аукциона – 16 301 рубль. О дате проведения торгов должно будет стать известно в течение 90 дней.
Напомним, эту площадку выбрали для КРТ в начале ноября.
Сейчас там находятся семь жилых домов, 1950-х годов постройки. Один из домов аварийный.
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