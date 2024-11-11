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Площадку под КРТ на Репина в Екатеринбурге выставили на аукцион

17.32 Вторник, 19 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выставили на аукцион территорию под комплексное развитие территорий (КРТ) в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской.

Постановление уже подписал глава города Алексей Орлов. Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, начальная цена площадки 13 316 квадратных метров и размер задатка составит 326 031 рублей. Первый шаг аукциона – 16 301 рубль. О дате проведения торгов должно будет стать известно в течение 90 дней.

Напомним, эту площадку выбрали для КРТ в начале ноября.

Сейчас там находятся семь жилых домов, 1950-х годов постройки. Один из домов аварийный.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:27 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нерасселённого в Каменске-Уральском аварийного дома
10:09 В Екатеринбурге 18-летняя девушка в наушниках попала под колёса скорой
09:51 В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю девочку
09:34 В Алапаевском районе погибла в ДТП переходившая через дорогу по темени пенсионерка
22:28 Концерт памяти профессора Сергея Белоглазова состоится в Екатеринбурге
21:51 Чёртова дюжина пожаров полыхала по Свердловской области в воскресенье
20:45 Международный день философии отметят в Ельцин Центре тройной интеллектуальной беседой
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