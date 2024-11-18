В ГИБДД Екатеринбурга просят быть осторожнее во время снегопада





– напоминают автоинспекторы. «В непогоду во время снегопада необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В екатеринбургской ГИБДД просят водителей быть осторожнее во время сегодняшнего снегопада. Как правило, именно в такую погоду случается много аварий.Пешеходам также советуют снимать капюшон при переходе проезжей части, чтобы дорогу всегда было видно.