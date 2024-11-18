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В ГИБДД Екатеринбурга просят быть осторожнее во время снегопада
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В екатеринбургской ГИБДД просят водителей быть осторожнее во время сегодняшнего снегопада. Как правило, именно в такую погоду случается много аварий.
Пешеходам также советуют снимать капюшон при переходе проезжей части, чтобы дорогу всегда было видно.
«В непогоду во время снегопада необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие»,
– напоминают автоинспекторы.
Пешеходам также советуют снимать капюшон при переходе проезжей части, чтобы дорогу всегда было видно.
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