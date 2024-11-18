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В ГИБДД Екатеринбурга просят быть осторожнее во время снегопада

11.55 Среда, 20 ноября 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В екатеринбургской ГИБДД просят водителей быть осторожнее во время сегодняшнего снегопада. Как правило, именно в такую погоду случается много аварий.

«В непогоду во время снегопада необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие»,

– напоминают автоинспекторы.


Пешеходам также советуют снимать капюшон при переходе проезжей части, чтобы дорогу всегда было видно.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:32 Площадку под КРТ на Репина в Екатеринбурге выставили на аукцион
17:15 12 учеников нижнетагильской школы обратились в больницу с отравлением
16:54 СМИ сообщают о 23 домах без отопления на ВИЗе в Екатеринбурге из-за повреждения на сетях
16:15 Всего за десять день в УрФО транспортные полицейские привлекли к ответственности 3036 пассажиров
15:42 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга пропала 17-летняя девушка
15:18 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за принудительного выселения семьи из частного дома в Екатеринбурге
14:07 Глава свердловского фонда капремонта вновь призвал женщин рожать квалифицированную рабочую силу
13:37 Собаки-терапевты будут лечить екатеринбуржцев от стресса
13:08 У полпредства УрФО вновь проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
12:19 Прокуратура наведалась в аварийное общежитие в Каменске-Уральском
11:22 С начала года на Урал привезли почти 400 тонн новогодних товаров
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