Возрастное ограничение 18+
Гололедица и снегопады ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют в Свердловской области продолжающиеся снегопады и гололедицу в отдельных районах региона.
В четверг, 21 ноября, в Свердловской области снегопады, местами ожидается мокрый снег, в отдельных районах гололедица. Ночью -5...0°C, на крайнем севере до -10°C. Днём -3...+2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью слабый снег, днём без существенных осадках. На дорогах гололедица. Ночью -2...0°C, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 22 ноября, в регионе без существенных осадков. Ночью -5...0°C, на крайнем севере до -10°C. Днём -3...+2°C. Ветер 3-8 м/сек., местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков. Ночью -3...-1°C, днём 0...+2°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 21 ноября, в Свердловской области снегопады, местами ожидается мокрый снег, в отдельных районах гололедица. Ночью -5...0°C, на крайнем севере до -10°C. Днём -3...+2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью слабый снег, днём без существенных осадках. На дорогах гололедица. Ночью -2...0°C, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 22 ноября, в регионе без существенных осадков. Ночью -5...0°C, на крайнем севере до -10°C. Днём -3...+2°C. Ветер 3-8 м/сек., местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков. Ночью -3...-1°C, днём 0...+2°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Потепление и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
18 ноября 2024
18 ноября 2024
В Свердловской области ожидается похолодание до -18°C
11 ноября 2024
11 ноября 2024