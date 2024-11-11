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Жителя Нижнего Тагила приговорили к 21 году строгого режима за преступления 17-летней давности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор 49-летнему местному жителю, который в 17 лет назад изнасиловал и задушил 20-лентюю девушку, проходившую по проспекту Ленина в вечернее время.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 5 сентября 2007 года в период с 16.30 до 19.20 обвиняемый напал на ранее незнакомую ему девушку и не менее 14 раз ударил её по голове тупым предметом. Когда потерпевшая уже не могла сопротивляться, он оттащил её в кусты и совершил преступление против половой свободы девушки, а затем задушил. После этого он снял украшения с тела погибшей на сумму свыше 91,5 тысячи рублей.
Изначально раскрыть преступление не получилось из-за того, что следователи не могли собрать достаточно доказательств, но спустя годы у них получилось выявить негодяя благодаря молекулярно-генетической экспертизы. В какой-то момент специалисты заметили, что генотип у одного из осуждённых в 2023 году совпадает с тем, который был в базе данных по делу 17-летней давности, и сверили их.
Как добавил начальник пресс-службе свердловского главка полиции Валерий Горелых, ныне осуждённый во время следственных мероприятий свою вину напрочь отрицал, но все вещественные доказательства указывали на его причастность.
В итоге суд признал его виновным по статьям об убийстве (ст. 105 УК РФ), изнасиловании (ст. 131 УК РФ) и краже (ст. 158 УК РФ) и приговорил его 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования родственников погибшей, взыскав в их пользу с осуждённого 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 5 сентября 2007 года в период с 16.30 до 19.20 обвиняемый напал на ранее незнакомую ему девушку и не менее 14 раз ударил её по голове тупым предметом. Когда потерпевшая уже не могла сопротивляться, он оттащил её в кусты и совершил преступление против половой свободы девушки, а затем задушил. После этого он снял украшения с тела погибшей на сумму свыше 91,5 тысячи рублей.
Изначально раскрыть преступление не получилось из-за того, что следователи не могли собрать достаточно доказательств, но спустя годы у них получилось выявить негодяя благодаря молекулярно-генетической экспертизы. В какой-то момент специалисты заметили, что генотип у одного из осуждённых в 2023 году совпадает с тем, который был в базе данных по делу 17-летней давности, и сверили их.
«Производство по уголовному делу о преступлениях, совершённых в 2007 году, было возобновлено, в рамках дела назначены дополнительные молекулярно-генетические экспертизы, которые в итоге установили принадлежность выявленного много лет назад генетического профиля конкретному мужчине»,
– сообщил помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
Как добавил начальник пресс-службе свердловского главка полиции Валерий Горелых, ныне осуждённый во время следственных мероприятий свою вину напрочь отрицал, но все вещественные доказательства указывали на его причастность.
В итоге суд признал его виновным по статьям об убийстве (ст. 105 УК РФ), изнасиловании (ст. 131 УК РФ) и краже (ст. 158 УК РФ) и приговорил его 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования родственников погибшей, взыскав в их пользу с осуждённого 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу.
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