Жителя Нижнего Тагила приговорили к 21 году строгого режима за преступления 17-летней давности





– сообщил помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Производство по уголовному делу о преступлениях, совершённых в 2007 году, было возобновлено, в рамках дела назначены дополнительные молекулярно-генетические экспертизы, которые в итоге установили принадлежность выявленного много лет назад генетического профиля конкретному мужчине»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле вынесли приговор 49-летнему местному жителю, который в 17 лет назад изнасиловал и задушил 20-лентюю девушку, проходившую по проспекту Ленина в вечернее время.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 5 сентября 2007 года в период с 16.30 до 19.20 обвиняемый напал на ранее незнакомую ему девушку и не менее 14 раз ударил её по голове тупым предметом. Когда потерпевшая уже не могла сопротивляться, он оттащил её в кусты и совершил преступление против половой свободы девушки, а затем задушил. После этого он снял украшения с тела погибшей на сумму свыше 91,5 тысячи рублей.Изначально раскрыть преступление не получилось из-за того, что следователи не могли собрать достаточно доказательств, но спустя годы у них получилось выявить негодяя благодаря молекулярно-генетической экспертизы. В какой-то момент специалисты заметили, что генотип у одного из осуждённых в 2023 году совпадает с тем, который был в базе данных по делу 17-летней давности, и сверили их.Как добавил начальник пресс-службе свердловского главка полиции Валерий Горелых, ныне осуждённый во время следственных мероприятий свою вину напрочь отрицал, но все вещественные доказательства указывали на его причастность.В итоге суд признал его виновным по статьям об убийстве (ст. 105 УК РФ), изнасиловании (ст. 131 УК РФ) и краже (ст. 158 УК РФ) и приговорил его 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования родственников погибшей, взыскав в их пользу с осуждённого 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.Приговор не вступил в законную силу.