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Жителя Нижнего Тагила приговорили к 21 году строгого режима за преступления 17-летней давности

14.08 Среда, 20 ноября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор 49-летнему местному жителю, который в 17 лет назад изнасиловал и задушил 20-лентюю девушку, проходившую по проспекту Ленина в вечернее время.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 5 сентября 2007 года в период с 16.30 до 19.20 обвиняемый напал на ранее незнакомую ему девушку и не менее 14 раз ударил её по голове тупым предметом. Когда потерпевшая уже не могла сопротивляться, он оттащил её в кусты и совершил преступление против половой свободы девушки, а затем задушил. После этого он снял украшения с тела погибшей на сумму свыше 91,5 тысячи рублей.

Изначально раскрыть преступление не получилось из-за того, что следователи не могли собрать достаточно доказательств, но спустя годы у них получилось выявить негодяя благодаря молекулярно-генетической экспертизы. В какой-то момент специалисты заметили, что генотип у одного из осуждённых в 2023 году совпадает с тем, который был в базе данных по делу 17-летней давности, и сверили их.

«Производство по уголовному делу о преступлениях, совершённых в 2007 году, было возобновлено, в рамках дела назначены дополнительные молекулярно-генетические экспертизы, которые в итоге установили принадлежность выявленного много лет назад генетического профиля конкретному мужчине»,

– сообщил помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.


Как добавил начальник пресс-службе свердловского главка полиции Валерий Горелых, ныне осуждённый во время следственных мероприятий свою вину напрочь отрицал, но все вещественные доказательства указывали на его причастность.

В итоге суд признал его виновным по статьям об убийстве (ст. 105 УК РФ), изнасиловании (ст. 131 УК РФ) и краже (ст. 158 УК РФ) и приговорил его 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования родственников погибшей, взыскав в их пользу с осуждённого 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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22:09 В свете тысячи свечей оркестр Luminary поздравит екатеринбуржцев с грядущим праздником
21:43 Более 10 тысяч нарушений ПДД РФ пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе
20:46 Полевскую газету защитили от финансовых домогательств педофила
18:51 Две любопытные выставки войдут в программу фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге
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17:32 Площадку под КРТ на Репина в Екатеринбурге выставили на аукцион
17:15 12 учеников нижнетагильской школы обратились в больницу с отравлением
16:54 СМИ сообщают о 23 домах без отопления на ВИЗе в Екатеринбурге из-за повреждения на сетях
16:15 Всего за десять день в УрФО транспортные полицейские привлекли к ответственности 3036 пассажиров
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