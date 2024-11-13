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Два смертельных ДТП произошло на Серовском тракте за один вечер
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сразу две аварии произошли в Свердловской области на Серовском тракте накануне вечером, и обе со смертельным исходом.
Первая авария произошла в 17.20 на 20-м километре тракта, недалеко от посёлка Санаторный. Там 58-летний водитель HAVAL F7 не заметил 56-летнего мужчину, который выбрал не самое удачное место для перехода, так как рядом не было даже «зебры». В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия ещё до прибытия скорой.
Вторая авария произошла в 20.30 чуть дальше, в Невьянском районе, где под колёсами Hyundai Sonata оказался 47-летний пешеход, находившийся на проезжей части, как сообщается, без цели её перехода. Он также получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.
«В обоих случаях пешеходы двигались в нарушение ПДД по проезжей части, в условиях недостаточной видимости, в темной одежде без световозвращающих элементов, в связи с чем и спровоцировали ДТП», – прокомментировали в областном УГИБДД.
Первая авария произошла в 17.20 на 20-м километре тракта, недалеко от посёлка Санаторный. Там 58-летний водитель HAVAL F7 не заметил 56-летнего мужчину, который выбрал не самое удачное место для перехода, так как рядом не было даже «зебры». В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия ещё до прибытия скорой.
Вторая авария произошла в 20.30 чуть дальше, в Невьянском районе, где под колёсами Hyundai Sonata оказался 47-летний пешеход, находившийся на проезжей части, как сообщается, без цели её перехода. Он также получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.
«В обоих случаях пешеходы двигались в нарушение ПДД по проезжей части, в условиях недостаточной видимости, в темной одежде без световозвращающих элементов, в связи с чем и спровоцировали ДТП», – прокомментировали в областном УГИБДД.
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