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СК проверит нижнетагильскую школу после отравления учащихся
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские следователи проверят 87-ю школу в Нижнем Тагиле, где отравились ученики.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга, территориальным следственным отделом организована проверка на статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следователи намерены выяснить при каких обстоятельствах отравились дети и насколько серьёзно.
Ранее региональная прокуратура сообщала о 12 учениках школы, которые обратились за медицинской помощью с жалобами на рвоту и недомогание.
Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга, территориальным следственным отделом организована проверка на статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следователи намерены выяснить при каких обстоятельствах отравились дети и насколько серьёзно.
Ранее региональная прокуратура сообщала о 12 учениках школы, которые обратились за медицинской помощью с жалобами на рвоту и недомогание.
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