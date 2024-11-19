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СК проверит нижнетагильскую школу после отравления учащихся

09.52 Среда, 20 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские следователи проверят 87-ю школу в Нижнем Тагиле, где отравились ученики.

Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга, территориальным следственным отделом организована проверка на статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следователи намерены выяснить при каких обстоятельствах отравились дети и насколько серьёзно.

Ранее региональная прокуратура сообщала о 12 учениках школы, которые обратились за медицинской помощью с жалобами на рвоту и недомогание.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:46 Полевскую газету защитили от финансовых домогательств педофила
18:51 Две любопытные выставки войдут в программу фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге
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16:15 Всего за десять день в УрФО транспортные полицейские привлекли к ответственности 3036 пассажиров
15:42 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга пропала 17-летняя девушка
15:18 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за принудительного выселения семьи из частного дома в Екатеринбурге
14:07 Глава свердловского фонда капремонта вновь призвал женщин рожать квалифицированную рабочую силу
13:37 Собаки-терапевты будут лечить екатеринбуржцев от стресса
13:08 У полпредства УрФО вновь проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
12:19 Прокуратура наведалась в аварийное общежитие в Каменске-Уральском
11:22 С начала года на Урал привезли почти 400 тонн новогодних товаров
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