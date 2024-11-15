Две любопытные выставки войдут в программу фестиваля «Кинопроба» в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Организаторы «Кинопробы» продолжают дразнить уральских киноманов сообщениями о грядущем фестивале-практикуме. Так, сегодня стало известно, что программа фестиваля содержит проведение двух выставок, разумеется, связанных с кино.Одна из «кинопробных» выставок будет называться «Параджанов forever!» и подготавливается к столетнему юбилею одного из самых необычных и талантливых режиссёров Советского Союза. Основу экспозиции составят фотографии грузинского фотографа Юрия Мечитова, который много лет работал фотографом на студии «Грузия-Фильм», с Сергеем Параджановым был хорошо знаком, а в 2009 году выпустил книгу о нём под названием «Сергей Параджанов - хроники диалога».Площадкой для проведения выставки в честь столетия Сергея Параджанова станет Центр фотографии «Март». Откроется экспозиция 2 декабря и будет доступна для зрителей в течение всего месяца.Вторую «кинопробную» выставку можно будет увидеть на втором этаже Дома Кино в первые пять дней декабря. Называется она «Взрослые игры в куклы» и состоять будет именно что из кукл, но не простых, а мультипликационных. Созданы они были для фильмов известного советского аниматора Вадима Курчевского, автора таких любимых детьми и взрослыми короткометражек, как «Боцман и попугай», «Непечальная история», «Легенда о Сальери». Создательница многих из них — дочь замечательного аниматора, художница Марина Курчевская.К слову, вход на обе упомянутые выставки будет бесплатным.