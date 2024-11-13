С чемоданом полным «люксовых» сумок пыталась пройти пассажирка мимо кольцовских таможенников





– напомнил замначальника таможенного поста пассажирского Кольцово Сергей Большанин. «Любые товары, предназначенные для коммерческой или иной предпринимательской деятельности, необходимо декларировать. Посредством «зеленого» коридора перемещаются товары только для личного пользования»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В «зелёном коридоре» Кольцово инспектора таможенной службы остановили 65-летнюю думаю, пытавшуюся провезти без деклараций более 30 сумок, рюкзаков и кошельков якобы от люксовых брендов, но на деле имеющих признаки подделки.В начале, когда женщине стали задавать вопросы, она проговорилась, сказав, что планирует продавать вещи в магазине мужа в Туринске, но, опомнившись, поспешила заявить, что приобрела их для подарков родственникам, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления.Известно, что всё это дама привезла из Шарм Эль Шейха. Общий вес «люкса» составил 14 килограммов. Сейчас ей грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара.