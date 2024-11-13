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С чемоданом полным «люксовых» сумок пыталась пройти пассажирка мимо кольцовских таможенников
Фото: Уральское таможенное управление
В «зелёном коридоре» Кольцово инспектора таможенной службы остановили 65-летнюю думаю, пытавшуюся провезти без деклараций более 30 сумок, рюкзаков и кошельков якобы от люксовых брендов, но на деле имеющих признаки подделки.
В начале, когда женщине стали задавать вопросы, она проговорилась, сказав, что планирует продавать вещи в магазине мужа в Туринске, но, опомнившись, поспешила заявить, что приобрела их для подарков родственникам, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Известно, что всё это дама привезла из Шарм Эль Шейха. Общий вес «люкса» составил 14 килограммов. Сейчас ей грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара.
В начале, когда женщине стали задавать вопросы, она проговорилась, сказав, что планирует продавать вещи в магазине мужа в Туринске, но, опомнившись, поспешила заявить, что приобрела их для подарков родственникам, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Известно, что всё это дама привезла из Шарм Эль Шейха. Общий вес «люкса» составил 14 килограммов. Сейчас ей грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара.
«Любые товары, предназначенные для коммерческой или иной предпринимательской деятельности, необходимо декларировать. Посредством «зеленого» коридора перемещаются товары только для личного пользования»,
– напомнил замначальника таможенного поста пассажирского Кольцово Сергей Большанин.
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