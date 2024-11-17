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Прокуратура наведалась в аварийное общежитие в Каменске-Уральском
Фото: прокуратура Свердловской области
После публикаций в СМИ о плаченом состоянии здания общежития на улице Силикатной в Каменске-Уральском проверять его приехала прокуратура.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, ссылаясь на публикации на информационных порталах, общежитию требуются реконструкция и ремонт, стены и потолок покрыты плесенью, а в зимнее время в помещениях становится холодно.
Здание, о котором идёт речь, было построено в 1976 году. Сейчас его обслуживает УК «Урал». В общежитии зарегистрированы 187 человек.
Напомним, что другое аварийное здание в Каменске-Уральском, 1978 года постройки, привлекло внимание главы СК.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, ссылаясь на публикации на информационных порталах, общежитию требуются реконструкция и ремонт, стены и потолок покрыты плесенью, а в зимнее время в помещениях становится холодно.
Здание, о котором идёт речь, было построено в 1976 году. Сейчас его обслуживает УК «Урал». В общежитии зарегистрированы 187 человек.
«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка полноте мер, принимаемых управляющей компанией по обеспечению жителей общежития коммунальными услугами надлежащего качества и оперативному устранению нарушений»,
– сообщили в ведомстве.
Напомним, что другое аварийное здание в Каменске-Уральском, 1978 года постройки, привлекло внимание главы СК.
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