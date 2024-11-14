Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нерасселённого в Каменске-Уральском аварийного дома





– говорится в сообщении Следкома. «В социальных сетях сообщается, что жители аварийного дома, построенного в 1978 году в городе Каменск-Уральский, выражают опасения за свою жизнь. Дом находится в критическом, ненадлежащем состоянии и может разрушиться в любой момент»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жители одного из домов в Каменске-Уральского опасаются за свою жизнь из-за состояния здания, в котором приходится жить. Его признали аварийным, но не расселяют его жильцов.Свердловские следователи проводят проверку. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад о том, что уже удалось выяснить.