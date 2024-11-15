С начала года на Урал привезли почти 400 тонн новогодних товаров





– рассказал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов. «С июня по август наши сотрудники оформили более 160 тонн праздничных игрушек, ёлок, карнавальных костюмов и фейерверков на сумму 37 миллионов рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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К новому году на Урале начали активно готовиться ещё летом. Так, пик поставок новогодних товаров пришёлся на лето.Всего же с начала года через таможню прошло почти 400 тонн новогодних и рождественских праздников на сумму 170 миллионов рублей. Главным поставщиком праздника – ёлок, гирлянд и игрушек – стал Китай.