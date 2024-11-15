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С начала года на Урал привезли почти 400 тонн новогодних товаров
Фото: Уральское таможенное управление
К новому году на Урале начали активно готовиться ещё летом. Так, пик поставок новогодних товаров пришёлся на лето.
Всего же с начала года через таможню прошло почти 400 тонн новогодних и рождественских праздников на сумму 170 миллионов рублей. Главным поставщиком праздника – ёлок, гирлянд и игрушек – стал Китай.
«С июня по август наши сотрудники оформили более 160 тонн праздничных игрушек, ёлок, карнавальных костюмов и фейерверков на сумму 37 миллионов рублей»,
– рассказал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.
Всего же с начала года через таможню прошло почти 400 тонн новогодних и рождественских праздников на сумму 170 миллионов рублей. Главным поставщиком праздника – ёлок, гирлянд и игрушек – стал Китай.
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