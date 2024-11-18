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Свердловских детишек учат безопасно развлекаться зимой
Иллюстрация: Госавтоинспекция Свердловской области
О старте масштабного профилактического мероприятия «Горка» сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. Оно направлено на то, чтобы снизить для детей риски попадать в ДТП в зимнее время года.
С наступлением зимы у детей появляются дополнительные риски попасть под машину. Связано это со «снежными» развлечениями. Ребятишки катаются «со стихийных» горок, не всегда обращая внимание на то, а не ведут ли их скаты в сторону проезжей части. Ещё одним опасным зимним развлечением становятся попытки прокатиться «с ветерком» на санках или иных приспособлениях, привязав их к машине старшего товарища. Зачастую это приводит к ДТП.
Как уже писали Вечерние Ведомости, Госавтоинспекция обратилась к гражданам с просьбой сообщать о горках, скатах, наледях и снежных валах, выходящих на проезжую часть. Но сами автоинспекторы совместно с полицией, работниками дорожно-коммунальных служб, общественниками начинают регулярные проверки территорий населённых пунктов Свердловской области на наличие подобных опасных объектов, которые при обнаружении будут устраняться.
Кроме того, в рамках спецмероприятия «Горка» будут организовываться встречи со школьниками, педагогами и жителями, с целью научить детей безопасному поведению на улицах в зимний период, а родителям их напомнить, что за детскими забавами нужно следить и тщательно выбирать для ребёнка место для зимних игр. Отдельные беседы будут проводиться с водителями.
Старт профилактической акции «Горка» в Свердловской области дали сегодня, 18 ноября.
С наступлением зимы у детей появляются дополнительные риски попасть под машину. Связано это со «снежными» развлечениями. Ребятишки катаются «со стихийных» горок, не всегда обращая внимание на то, а не ведут ли их скаты в сторону проезжей части. Ещё одним опасным зимним развлечением становятся попытки прокатиться «с ветерком» на санках или иных приспособлениях, привязав их к машине старшего товарища. Зачастую это приводит к ДТП.
Как уже писали Вечерние Ведомости, Госавтоинспекция обратилась к гражданам с просьбой сообщать о горках, скатах, наледях и снежных валах, выходящих на проезжую часть. Но сами автоинспекторы совместно с полицией, работниками дорожно-коммунальных служб, общественниками начинают регулярные проверки территорий населённых пунктов Свердловской области на наличие подобных опасных объектов, которые при обнаружении будут устраняться.
Кроме того, в рамках спецмероприятия «Горка» будут организовываться встречи со школьниками, педагогами и жителями, с целью научить детей безопасному поведению на улицах в зимний период, а родителям их напомнить, что за детскими забавами нужно следить и тщательно выбирать для ребёнка место для зимних игр. Отдельные беседы будут проводиться с водителями.
Старт профилактической акции «Горка» в Свердловской области дали сегодня, 18 ноября.
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