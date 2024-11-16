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Конькобежцы из Свердловской области завоевали на Кубке России золотые медали
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
Конькобежцы из Свердловской области завоевали три золотые медали на втором этапе Кубка России в Санкт-Петербурге и установили новый рекорд.
Как сообщили в администрации уральской столицы, воспитанники спортивной школы «Юность» Герман Грачев и Георгий Чемякин, а также новоуралец Егор Букин получили золотые медали, преодолев восемь кругов в командном забеге. Их результат составил 4 минуты 3 секунды и 53 миллисекунд.
Кроме этого, Екатерина Кошелева, тоже воспитанница «Юности», на дистанции 3000 метров стала бронзовым призером.
Как сообщили в администрации уральской столицы, воспитанники спортивной школы «Юность» Герман Грачев и Георгий Чемякин, а также новоуралец Егор Букин получили золотые медали, преодолев восемь кругов в командном забеге. Их результат составил 4 минуты 3 секунды и 53 миллисекунд.
Кроме этого, Екатерина Кошелева, тоже воспитанница «Юности», на дистанции 3000 метров стала бронзовым призером.
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