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Концерт памяти профессора Сергея Белоглазова состоится в Екатеринбурге
Фото: соцсети Сергея Белоглазова
В следующий вторник, 26 ноября, в 18.30 в Янтарном зале Уральской специальной музыкальной школы-колледжа (ул. Антона Валека, 25) состоится концерт памяти пианиста, заслуженного деятеля искусств России, профессора Уральской государственной консерватории имени Мусоргского Сергея Григорьевича Белоглазова. Об этом Вечерним ведомостям рассказал один из учеников Белоглазова, пианист Матвей Шумков.
На концерте выступят сам Шумков, Вера Иофе и Елизавета Шубина (все – фортепиано), а также Ольга Белоглазова (виолончель). В программе исполнение произведений Густава Малера, Франца Шуберта и Сергея Рахманинова.
Сергей Белоглазов умер от онкологического заболевания в возрасте 77 лет в сентябре этого года. Помимо преподавания музыки, он был гражданским активистом и известным профсоюзным деятелем. Родился в семье уральского композитора и музыкального педагога родом из Ревды Григория Белоглазова. Вечерние ведомости неоднократно писали об отстаивании Сергеем Белоглазовым трудовых прав работников учебных заведений Екатеринбурга в судах.
На концерте выступят сам Шумков, Вера Иофе и Елизавета Шубина (все – фортепиано), а также Ольга Белоглазова (виолончель). В программе исполнение произведений Густава Малера, Франца Шуберта и Сергея Рахманинова.
Сергей Белоглазов умер от онкологического заболевания в возрасте 77 лет в сентябре этого года. Помимо преподавания музыки, он был гражданским активистом и известным профсоюзным деятелем. Родился в семье уральского композитора и музыкального педагога родом из Ревды Григория Белоглазова. Вечерние ведомости неоднократно писали об отстаивании Сергеем Белоглазовым трудовых прав работников учебных заведений Екатеринбурга в судах.
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