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Концерт памяти профессора Сергея Белоглазова состоится в Екатеринбурге

22.28 Понедельник, 18 ноября 2024
Фото: соцсети Сергея Белоглазова
В следующий вторник, 26 ноября, в 18.30 в Янтарном зале Уральской специальной музыкальной школы-колледжа (ул. Антона Валека, 25) состоится концерт памяти пианиста, заслуженного деятеля искусств России, профессора Уральской государственной консерватории имени Мусоргского Сергея Григорьевича Белоглазова. Об этом Вечерним ведомостям рассказал один из учеников Белоглазова, пианист Матвей Шумков.

На концерте выступят сам Шумков, Вера Иофе и Елизавета Шубина (все – фортепиано), а также Ольга Белоглазова (виолончель). В программе исполнение произведений Густава Малера, Франца Шуберта и Сергея Рахманинова.

Сергей Белоглазов умер от онкологического заболевания в возрасте 77 лет в сентябре этого года. Помимо преподавания музыки, он был гражданским активистом и известным профсоюзным деятелем. Родился в семье уральского композитора и музыкального педагога родом из Ревды Григория Белоглазова. Вечерние ведомости неоднократно писали об отстаивании Сергеем Белоглазовым трудовых прав работников учебных заведений Екатеринбурга в судах.

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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17:00 На Уралмаше неизвестный водитель сбил мать с ребёнком в коляске и уехал
16:41 Конькобежцы из Свердловской области завоевали на Кубке России золотые медали
16:16 Больше года 12-летняя жительница Свердловской области с инвалидностью не может получить жизненно необходимое лекарство
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13:36 В Екатеринбурге мошенники начали массовую «обработку» членов избиркомов
13:20 Посвящение первокурсников в студентов Техуниверситета УГМК состоялась на заводе
12:38 Жители Сысертского района потребовали изъять у банка «Агропромкредит» земельные участки
11:42 В Екатеринбурге из окна высотки выпала 25-летняя девушка
11:20 Екатеринбуржцев просят сообщать об опасных снежных горках
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