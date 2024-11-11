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Суд отказал командиру войсковой части, в которой служит экс-министр Василий Старков, в приостановке уголовного дела
Фото: Вечерние ведомости
Суд отказал командиру войсовой части, в которой служит бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков, в приостановке уголовного дела против экс-чиновника. Это произошло на сегодняшнем заседании Кировского районного суда Екатеринбурга по делу о взяточничестве, сообщает информагентство ЕАН.
В этом же заседании выяснилось, что Старков служит монтёром железнодорожных путей в екатеринбургской воинской части 61207 – эта часть является головной для ФКУ «66 ФЭС», в котором числился депутат заксобрания Свердловской области от «Единой России» Алексей Коробейников, утверждает издание.
Старков заявил корреспонденту ЕАН, что у него по-прежнему действует контракт с Минобороны, и что после приговора он отправится в зону боевых действий.
Напомним, что в этом году в России был подписан закон, согласно которому на любом этапе уголовного преследования обвиняемый может уехать в зону боевых действий и взамен получить освобождение от уголовной ответственности. Старкова обвиняют в получении взятки за содействие компании «Мелиострой», занимающейся строительством и содержанием дорожных объектов.
В этом же заседании выяснилось, что Старков служит монтёром железнодорожных путей в екатеринбургской воинской части 61207 – эта часть является головной для ФКУ «66 ФЭС», в котором числился депутат заксобрания Свердловской области от «Единой России» Алексей Коробейников, утверждает издание.
Старков заявил корреспонденту ЕАН, что у него по-прежнему действует контракт с Минобороны, и что после приговора он отправится в зону боевых действий.
Напомним, что в этом году в России был подписан закон, согласно которому на любом этапе уголовного преследования обвиняемый может уехать в зону боевых действий и взамен получить освобождение от уголовной ответственности. Старкова обвиняют в получении взятки за содействие компании «Мелиострой», занимающейся строительством и содержанием дорожных объектов.
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