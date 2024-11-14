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Больше года 12-летняя жительница Свердловской области с инвалидностью не может получить жизненно необходимое лекарство
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области 12-летняя девочка, живущая с муковисцидозом в тяжёлой форме, второй год не может получить жизненно необходимое лекарство.
Как сообщили в информационном центре СК, куда уже второй раз обратилась мама девочки, ребёнок не может получить лекарство с августа прошлого года. Сейчас девочка принимает аналог того препарата, который ей нужен, но от него её здоровье ухудшается.
Летом председатель ведомства Александр Бастрыкин брал эту историю под свой контроль, но на ситуацию это никак не повлияло. Теперь глава СК дал указание возбудить уголовное дело.
Как сообщили в информационном центре СК, куда уже второй раз обратилась мама девочки, ребёнок не может получить лекарство с августа прошлого года. Сейчас девочка принимает аналог того препарата, который ей нужен, но от него её здоровье ухудшается.
Летом председатель ведомства Александр Бастрыкин брал эту историю под свой контроль, но на ситуацию это никак не повлияло. Теперь глава СК дал указание возбудить уголовное дело.
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