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В Екатеринбурге 18-летняя девушка в наушниках попала под колёса скорой
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром около одного из выходов станции метро «Проспект Космонавтов» 18-летняя девушка, переходившая через дорогу на зелёный, попала под колёса скорой.
Как рассказал очевидец Е1, скорая ехала с мигалками и звуковым сигналом, но девушка не услышала его из-за того, что была в наушниках.
В ГИБДД информацию об этой ДТП подтвердили, сообщив, что в машине скорой в этот момент находился пациент в тяжёлом состоянии. Его после аварии перенесли в другой автомобиль и увезли в больницу. Угодившую под колёса девушку без внимания тоже не оставили – медики осмотрели её. Получила ли она какие-либо травмы пока не ясно.
Как рассказал очевидец Е1, скорая ехала с мигалками и звуковым сигналом, но девушка не услышала его из-за того, что была в наушниках.
В ГИБДД информацию об этой ДТП подтвердили, сообщив, что в машине скорой в этот момент находился пациент в тяжёлом состоянии. Его после аварии перенесли в другой автомобиль и увезли в больницу. Угодившую под колёса девушку без внимания тоже не оставили – медики осмотрели её. Получила ли она какие-либо травмы пока не ясно.
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