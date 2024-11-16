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Глава свердловского фонда капремонта вновь призвал женщин рожать квалифицированную рабочую силу
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация: ОТВ)
Главный по капитального ремонту в Свердловской области Станислав Суханов вновь поднял проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы в эфире программы «Акцент» на ОТВ и рассказал, каких ещё специалистов нужно рожать, чтобы закрыть дефицит кадров.
После этих слов ведущий вспомнил предыдущий выпуск, в котором глава фонда капремонта призывал женщин рожать по трое детей, чтобы закрыть дефицит электриков, и пошутил: «Уже рожать надо не только электриков»? Суханов эту шутку поддержал и сказал, что надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров.
Также он заявил, что привлекать к этим работам мигрантов в нужном количестве уже не получится, так как поток стал меньше и они не закрывают необходимый объём работ.
«В этом году мы столкнулись с проблемой, с которой столкнулись все, но для нас это было особенно ощутимо – это отсутствие квалифицированной рабочей силы. То есть подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады и укомплектоваться»,
– сказал Станислав Суханов.
После этих слов ведущий вспомнил предыдущий выпуск, в котором глава фонда капремонта призывал женщин рожать по трое детей, чтобы закрыть дефицит электриков, и пошутил: «Уже рожать надо не только электриков»? Суханов эту шутку поддержал и сказал, что надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров.
Также он заявил, что привлекать к этим работам мигрантов в нужном количестве уже не получится, так как поток стал меньше и они не закрывают необходимый объём работ.
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