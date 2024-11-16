Глава свердловского фонда капремонта вновь призвал женщин рожать квалифицированную рабочую силу

– сказал Станислав Суханов.

«В этом году мы столкнулись с проблемой, с которой столкнулись все, но для нас это было особенно ощутимо – это отсутствие квалифицированной рабочей силы. То есть подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады и укомплектоваться»,