На Екатеринбургском вокзале после вмешательства прокуратуры починили лифты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская транспортная прокуратура заставила починить два лифта на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Предназначенные для подъёма пассажиров из тоннеля на платформы, они были сломаны и некоторое время простаивали.Лифты не чинили, ссылаясь на нехватку деталей. А страдали от этого пассажиры, в первую очередь — инвалиды, которым по обычным лестницам подниматься к поездам из подземного перехода было очень трудно, если вообще возможно.Ситуацией с лифтами заинтересовались работники Свердловской транспортной прокуратуры. После организованной ими проверки исполнения требований законодательства о защите прав потребителей и социальной защите инвалидов, руководителю структурного подразделения ОАО «РЖД» было внесено представление. Только тогда на вокзале сформировали резерв комплектующих, необходимых для обеспечения постоянной работы подъёмников, и лифты починили. Должностное лицо, признанное виновным в том, что ремонт лифтов не был организован своевременно, привлечено к дисциплинарной ответственности, — поясняет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.