В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю девочку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ищут 14-летнюю Бибизулхию Ерову. Вчера, 18 ноября, около 14.30 она ушла из дома на улице Металлургов, и до сих пор не вернулась.Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, на розыск девочки ориентирован личный состав екатеринбургской полиции.Разыскиваемая ростом 160 сантиметров, с круглым лицом, карими глазами, тёмными и длинными волосами. Была одета в чёрный хиджаб, чёрную куртку и чёрные ботинки.Всех, кто может обладать какой-либо значимой информации о местонахождении девочки, просят звонить в отдел полиции №9 (+7-343-356-42-09) либо обращаться по номеру «02» («102» по мобильному).