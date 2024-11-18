Юные танцоры подкормили кошек из екатеринбургского приюта

Сбор средств на пополнение запаса кошачьей и собачьей еды проводится по следующим реквизитам:

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ "Клякса")

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Кошкам екатеринбургского приюта «Клякса» поступил подарок от детского ансамбля современного танца «Стелла». Это набор консервированных кормов не самой дешёвой марки.Подарок от ансамбля современного танца «Стелла» пришёлся как раз кстати. Запасы приюта «Клякса» подходят к концу и это очень тревожно, особенно в преддверии зимних холодов, когда животным (а тем более переживших травмы и серьёзные болезни — такие в «Кляксе» практически все) требуется усиленное питание. В день на кормление многочисленных кошек «Кляксы» уходит в среднем 25 килограмм обычного корма, не считая особых кормов для нуждающихся в диете и лечебных видах кормов. Ещё 15 килограмм корма в день нужно «кляксовым» собакам. С учётом истощения запасов, приют обратился за помощью к неравнодушным.Немного о ребятах, подкормивших кошек «Кляксы». Ансамбль современного танца «Стелла» существует при детской школе искусств №5 Екатеринбурга. Руководитель коллектива — Елена Питерова. Ансамбль множество раз становился победителем различных фестивалей. Одна из последних побед — звание «Лауреат l степени» в номинации «Современный танец» на Всероссийском хореографическом фестивале «Большой уральский», который прошёл в Екатеринбурге в начале ноября.