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Пострадавшая от пожара екатеринбургская больница возобновит работу на следующий день
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Центральная городская клиническая больница №3, у которой сегодня загорелась кровля, возобновит работу уже завтра. Об этом сообщили в телеграм-канале свердловского Минздрава.
До возобновления работы больницы пациентов, кому требуется амбулаторная помощь, попросили обращаться в поликлинику №1 (ул. Бебеля, 160).
Также в областном Минздраве сообщили, что в результате пожара пострадали два сотрудника подрядной организацией, проводившей ремонт на крыше. Одному из них потребовалась госпитализация.
Напомним, что после пожара в больнице прокуратура организовала проверку.
«По информации, предоставленной ЦГКБ №3, завтра со второй смены планируется возобновление приемов пациентов в поликлинике №2 (Братьев Быковых, 16/2), помещения уже осушили. Медицинская помощь в стационаре, расположенном в соседнем от поликлиники №2 здании, оказывается в полном объёме в круглосуточном режиме»,
– говорится в сообщении ведомства.
До возобновления работы больницы пациентов, кому требуется амбулаторная помощь, попросили обращаться в поликлинику №1 (ул. Бебеля, 160).
Также в областном Минздраве сообщили, что в результате пожара пострадали два сотрудника подрядной организацией, проводившей ремонт на крыше. Одному из них потребовалась госпитализация.
Напомним, что после пожара в больнице прокуратура организовала проверку.
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