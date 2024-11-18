Пострадавшая от пожара екатеринбургская больница возобновит работу на следующий день

«По информации, предоставленной ЦГКБ №3, завтра со второй смены планируется возобновление приемов пациентов в поликлинике №2 (Братьев Быковых, 16/2), помещения уже осушили. Медицинская помощь в стационаре, расположенном в соседнем от поликлиники №2 здании, оказывается в полном объёме в круглосуточном режиме»,