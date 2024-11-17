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Собаки-терапевты будут лечить екатеринбуржцев от стресса
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В конце следующей недели в Креативном кластере «Л52» в Екатеринбурге пройдёт встреча «Собаки-обнимаки», во время которой собаки-терапевты будут помогать гостям избавляться от стресса.
Встреча проходит бесплатно в рамках выставки «Моё собачье дело» 30 ноября.
Прийти на неё можно только по предварительной регистрации, но к моменту публикации желающих места уже успели закончиться – желающих оказалось очень много.
«Встреча будет посвящена канистерапии. Гостям расскажут, как лечат с помощью собак и какие пушистики становятся терапевтами. В практической части все испытают на себе этот удивительный лечебный эффект через весёлые игры и обнимашки с обученными собаками»,
– говорится в описании мероприятия.
Встреча проходит бесплатно в рамках выставки «Моё собачье дело» 30 ноября.
Прийти на неё можно только по предварительной регистрации, но к моменту публикации желающих места уже успели закончиться – желающих оказалось очень много.
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