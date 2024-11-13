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Чёртова дюжина пожаров полыхала по Свердловской области в воскресенье
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В минувшее воскресенье, 17 ноября, свердловским пожарным было не до отдыха. По области за сутки полыхало 13 раз, при этом в большинстве случаев — в жилом секторе.
К счастью, в отличие от сегодняшнего пожара в Екатеринбурге, особо масштабных пожаров не случилось. Самый большой из тех, о которых сообщает МЧС Свердловской области, произошёл в посёлке Станционный-Полевской на улице Серова. Полтора часа приехавшие пожарные боролись с огнём, который охватил дом и надворные постройки на площади в 120 квадратных метров.
Второй по крупности пожар произошёл в Алапаевске на улице Пехотинцев. Здесь загорелся частный дом с надворными постройками. Огонь охватил 77 квадратных метров, но чуть больше, чем за полчаса, десять огнеборцев, прибывших на вызов, с им справились. По предварительной версии, данный пожар возник из того, что коротнула проводка.
Единственный пострадавший во вчерашних пожарах, это хозяйка квартиры в одной из пятиэтажек Верхнего Дуброво. В её жилище — тоже из-за неисправности электропроводки — загорелись вещи. Пожар составил всего четыре квадратных метра, но надымило сильно и для 16 пожарных составило большего труда справиться с этим пожаром. На это у них ушло 45 минут.
К счастью, в отличие от сегодняшнего пожара в Екатеринбурге, особо масштабных пожаров не случилось. Самый большой из тех, о которых сообщает МЧС Свердловской области, произошёл в посёлке Станционный-Полевской на улице Серова. Полтора часа приехавшие пожарные боролись с огнём, который охватил дом и надворные постройки на площади в 120 квадратных метров.
Второй по крупности пожар произошёл в Алапаевске на улице Пехотинцев. Здесь загорелся частный дом с надворными постройками. Огонь охватил 77 квадратных метров, но чуть больше, чем за полчаса, десять огнеборцев, прибывших на вызов, с им справились. По предварительной версии, данный пожар возник из того, что коротнула проводка.
Единственный пострадавший во вчерашних пожарах, это хозяйка квартиры в одной из пятиэтажек Верхнего Дуброво. В её жилище — тоже из-за неисправности электропроводки — загорелись вещи. Пожар составил всего четыре квадратных метра, но надымило сильно и для 16 пожарных составило большего труда справиться с этим пожаром. На это у них ушло 45 минут.
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