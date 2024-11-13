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В Алапаевском районе погибла в ДТП переходившая через дорогу по темени пенсионерка
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области на дороге, ведущий от посёлка Верхняя Синячиха к Алапаевску, сбили 78-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть уже в позднее время.
Как сообщили в региональном УГИБДД, пенсионерка скончалась на месте до прибытия скорой. За рулём автомобиля, сбившего пожилого пешехода, была 47-летняя женщина со стажем вождения 24 года. Освидетельствование показало, что она в момент аварии была трезвой. Вероятно, человека на дороге не заметила из-за того, что проезжая часть не была освещена, а бабушка была в тёмной одежде.
В пресс-группе призывают пешеходов использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток, а также переходить через дорогу только в разрешенных для этого местах.
Как сообщили в региональном УГИБДД, пенсионерка скончалась на месте до прибытия скорой. За рулём автомобиля, сбившего пожилого пешехода, была 47-летняя женщина со стажем вождения 24 года. Освидетельствование показало, что она в момент аварии была трезвой. Вероятно, человека на дороге не заметила из-за того, что проезжая часть не была освещена, а бабушка была в тёмной одежде.
В пресс-группе призывают пешеходов использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток, а также переходить через дорогу только в разрешенных для этого местах.
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