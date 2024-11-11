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За дачу взятки первоуральским чиновникам задержали представителей дорожного подрядчика
Фото: СУ СК по Свердловской области
СК по Свердловской области сообщил о задержании двоих местных жителей по подозрению в преступлении коррупционной направленности.
В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 стати 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору).
Следствие утверждает, что днём 14 ноября 2024 года двое подозреваемых передали начальнику одного из структурных подразделений администрации Первоуральска деньги за совершение действий в пользу коммерческой структуры, но чиновник не стал принимать взятку, сообщив о попытке подкупа в правоохранительные органы. Вследствие чего подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ.
По данным источника Вечерних, взяткодатели были представителями дорожного подрядчика из Челябинской области, выполнявшего в этом году ремонт улицы Ленина в Первоуральске. У подрядчика были «какие-то проблемы с документами» из-за сдачи объекта, который, по условиям контракта, должны были отремонтировать до 31 августа, утверждает источник. Пока подтвердить эту информацию из других источников Вечерним ведомостям не удалось — СК не раскрывает подробности, а по телефону организации-подрядчика никто не берёт трубку.
В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 стати 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору).
Следствие утверждает, что днём 14 ноября 2024 года двое подозреваемых передали начальнику одного из структурных подразделений администрации Первоуральска деньги за совершение действий в пользу коммерческой структуры, но чиновник не стал принимать взятку, сообщив о попытке подкупа в правоохранительные органы. Вследствие чего подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ.
Фото: СУ СК по Свердловской области
По данным источника Вечерних, взяткодатели были представителями дорожного подрядчика из Челябинской области, выполнявшего в этом году ремонт улицы Ленина в Первоуральске. У подрядчика были «какие-то проблемы с документами» из-за сдачи объекта, который, по условиям контракта, должны были отремонтировать до 31 августа, утверждает источник. Пока подтвердить эту информацию из других источников Вечерним ведомостям не удалось — СК не раскрывает подробности, а по телефону организации-подрядчика никто не берёт трубку.
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