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На Уралмаше неизвестный водитель сбил мать с ребёнком в коляске и уехал

17.00 Понедельник, 18 ноября 2024
Фото: Свет Екатеринбург / Телеграм
Сегодня днём, около 13.00, на перекрестке улиц Кировградская – Орджоникидзе в Екатеринбурге неизвестный водитель сбир женщину с ребёнком в коляске.

Как сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург», водитель, сбивший женщину с ребёнком, сразу уехал. Помогать матери бросились прохожие.

В городской ГИБДД это ДТП ещё не комментировали.

Напомним, что сегодня утром другой лихач сбил ребёнка в Полевском, и тоже сразу же покинул место аварии.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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