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На Уралмаше неизвестный водитель сбил мать с ребёнком в коляске и уехал
Фото: Свет Екатеринбург / Телеграм
Сегодня днём, около 13.00, на перекрестке улиц Кировградская – Орджоникидзе в Екатеринбурге неизвестный водитель сбир женщину с ребёнком в коляске.
Как сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург», водитель, сбивший женщину с ребёнком, сразу уехал. Помогать матери бросились прохожие.
В городской ГИБДД это ДТП ещё не комментировали.
Напомним, что сегодня утром другой лихач сбил ребёнка в Полевском, и тоже сразу же покинул место аварии.
Как сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург», водитель, сбивший женщину с ребёнком, сразу уехал. Помогать матери бросились прохожие.
В городской ГИБДД это ДТП ещё не комментировали.
Напомним, что сегодня утром другой лихач сбил ребёнка в Полевском, и тоже сразу же покинул место аварии.
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