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После прорыва на сетях холодного водоснабжения в свердловском посёлке Первомайский прокуратура начала проверку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После прорыва, из-за которого пять многоквартирных домов и несколько частных домов, остались из холодного водоснабжения в посёлке Первомайский прокуратура Каменского района заинтересовалась качеством коммунальных услуг.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областной прокуратуры, на протяжении двух дней, 17 и 18 ноября, без холодной воды оставались 90 человек.
Накануне прорыв всё же устранили и восстановили водоснабжение, но теперь ресурсоснабжающую организацию будут проверять на соблюдение требований о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами и на своевременное принятие мер по устранению аварии.
Заодно сотрудники прокуратуры хотят проверить температуру в жилых помещениях. Ранее в СМИ писали, что люди замерзают у себя в домах.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областной прокуратуры, на протяжении двух дней, 17 и 18 ноября, без холодной воды оставались 90 человек.
Накануне прорыв всё же устранили и восстановили водоснабжение, но теперь ресурсоснабжающую организацию будут проверять на соблюдение требований о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами и на своевременное принятие мер по устранению аварии.
Заодно сотрудники прокуратуры хотят проверить температуру в жилых помещениях. Ранее в СМИ писали, что люди замерзают у себя в домах.
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