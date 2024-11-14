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После прорыва на сетях холодного водоснабжения в свердловском посёлке Первомайский прокуратура начала проверку

11.13 Вторник, 19 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После прорыва, из-за которого пять многоквартирных домов и несколько частных домов, остались из холодного водоснабжения в посёлке Первомайский прокуратура Каменского района заинтересовалась качеством коммунальных услуг.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областной прокуратуры, на протяжении двух дней, 17 и 18 ноября, без холодной воды оставались 90 человек.

Накануне прорыв всё же устранили и восстановили водоснабжение, но теперь ресурсоснабжающую организацию будут проверять на соблюдение требований о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами и на своевременное принятие мер по устранению аварии.

Заодно сотрудники прокуратуры хотят проверить температуру в жилых помещениях. Ранее в СМИ писали, что люди замерзают у себя в домах.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:13 После прорыва на сетях холодного водоснабжения в свердловском посёлке Первомайский прокуратура начала проверку
10:27 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нерасселённого в Каменске-Уральском аварийного дома
10:09 В Екатеринбурге 18-летняя девушка в наушниках попала под колёса скорой
09:51 В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю девочку
09:34 В Алапаевском районе погибла в ДТП переходившая через дорогу по темени пенсионерка
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18:40 За дачу взятки первоуральским чиновникам задержали представителей дорожного подрядчика
17:44 Суд отказал командиру войсковой части, в которой служит экс-министр Василий Старков, в приостановке уголовного дела
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