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Глава СК потребовал возбудить уголовное дело из-за принудительного выселения семьи из частного дома в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Глава СК дал указание возбудить уголовное дело из-за ситуации в Екатеринбурге, где семью принудительно выселили из единственного жилья ради возведения нового жилого комплекса.
В Информационном центре СК сообщают, что группа лиц, действуя в интересах застройщика, разрушила частное домовладение, мешавшее приступить к строительству. В результате женщина с ребёнком и пожилым отцом были вынуждены покинуть своё жильё.
Ранее сообщалось, что дом отключили от коммунальных ресурсов, чтобы семья его покинула.
Также утверждается, что этот же застройщик обманул мужчину, у которого покупала земельные участке. Якобы после этой сделки мужчина сам оказался должен по договору займа, который, по его словам, он не подписывал.
В Информационном центре СК сообщают, что группа лиц, действуя в интересах застройщика, разрушила частное домовладение, мешавшее приступить к строительству. В результате женщина с ребёнком и пожилым отцом были вынуждены покинуть своё жильё.
Ранее сообщалось, что дом отключили от коммунальных ресурсов, чтобы семья его покинула.
Также утверждается, что этот же застройщик обманул мужчину, у которого покупала земельные участке. Якобы после этой сделки мужчина сам оказался должен по договору займа, который, по его словам, он не подписывал.
«Сегодня председатель СК Александр Бастрыкин дал возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах»,
– сказали в СК.
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