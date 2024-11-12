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Из Екатеринбурга возобновляются рейсы в Горно-Алтайск
Фото: Вечерние ведомости
Рейсы в столицу республики Горный Алтай из Кольцово авиакомпания Red Wings уже запускала в мае 2023 года, однако спустя несколько месяцев они были прекращены.
Сейчас та же авиакомпания возобновляет рейсы, первый из них должен отправиться из Екатеринбурга уже в этот четверг, 21 ноября, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.
Если в 2023 году рейсы выполнялись по средам и субботам, то сейчас они будут по понедельникам и четвергам.
Время в пути из Екатеринбурга до Горно-Алтайска составляет около 2,5 часов.
К слову, в Горно-Алтайске в следующем году обещают начать строить новый международный аэропорт — об этом в сентябре заявил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.
Сейчас та же авиакомпания возобновляет рейсы, первый из них должен отправиться из Екатеринбурга уже в этот четверг, 21 ноября, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.
Если в 2023 году рейсы выполнялись по средам и субботам, то сейчас они будут по понедельникам и четвергам.
Время в пути из Екатеринбурга до Горно-Алтайска составляет около 2,5 часов.
К слову, в Горно-Алтайске в следующем году обещают начать строить новый международный аэропорт — об этом в сентябре заявил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.
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