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Екатеринбуржцы жалуются на водителей, занимающих трамвайные пути
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Жители Академического района Екатеринбурга жалуются на водителей, которые постоянно ездят по трамвайным путям, объезжая пробки и тем самым мешая рельсовому транспорту.
Напомним, в прошлый раз один такой торопыга попал в ДТП и парализовал трамвайное движение в Академическом.
«В Академическом один трамвай ходит, еще машины и автобусы тормозят движение. Как-то можно на это повлиять? Камеру поставить, например, и всех штрафовать»,
– приводят слова горожанки в «Инцидент Екатеринбург».
Напомним, в прошлый раз один такой торопыга попал в ДТП и парализовал трамвайное движение в Академическом.
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